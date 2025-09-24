FRANCE :: MediTraining prépare son 2ᵉ symposium international

Paris, Porte d’Auteuil. Samedi dernier, l’association MediTraining s’est réunie dans un cadre convivial et élégant pour un dîner de travail qui a réuni une dizaine de médecins, tous passionnés par la formation et le partage d’expérience.

Avant d’entrer dans le vif des échanges, les membres du comité de direction, sous la présidence du Dr Christian Tcham, ont dégusté un repas raffiné au restaurant Le Congrès de la Porte d’Auteuil. Au menu : terrine de campagne maison ou asperges vertes à l’œuf poché, suivis d’un filet de dorade à la plancha ou d’une cuisse de canard confit du Sud-Ouest, avant de conclure par un dessert maison.

Dans cette atmosphère chaleureuse, les discussions ont porté sur l’organisation du 2ᵉ symposium MediTraining, prévu le 30 mai 2026 à l’hôtel Sofitel Tour Eiffel. Objectif affiché : accueillir 350 médecins pour une journée de formation et de networking de haut niveau.

Créée en France, MediTraining rassemble des praticiens aux origines diverses mais unis par une même conviction : diffuser et harmoniser les pratiques médicales fondées sur l’Evidence-Based Medicine (EBM), tout en tenant compte des réalités locales d’exercice.

Après un premier symposium réussi en juin dernier, qui avait rassemblé près de 120 médecins, l’association entend franchir une nouvelle étape. « Chez MediTraining, la formation est une passion », a rappelé avec force son président.

Les échanges ont permis de balayer les enjeux stratégiques : communication, financement, logistique et innovation pédagogique. Autant de défis que l’équipe entend relever collectivement pour faire de ce prochain rendez-vous un succès.

À travers ce type de rencontres préparatoires, MediTraining confirme sa volonté d’ancrer son rôle dans la formation médicale continue et de bâtir des ponts entre les continents.

