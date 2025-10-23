WILPF Cameroun enregistre à ce jour 322 incidents signalés pendant cette période électorale :: CAMEROON

C'est ce qui ressort du premier bilan du dispositif de la salle de Veille et d'Alerte des Femmes et des Jeunes déployés durant la période électorale au Cameroun , présenté à la presse ce 21 octobre à Yaoundé au Cameroun par WILPF Cameroun et ses partenaires associatifs.

La salle de Veille et d'Alerte des Femmes et des Jeunes est un pilier central du projet "réduction des violences par le suivi et les systèmes d'alerte précoce ( REVIMAS) , ce projet est coordonné par WILPF Cameroun avec le soutien technique et financier des Nations Unies au Cameroun et du Réseau Ouest Africain pour la Consolidation de la Paix ( WANEP).

De façon plus concret ce mécanisme vise à prévenir , détecter , vérifier et répondre aux risques de violences électorale tout au long du cycle électoral 2025-2027 au Cameroun .

Cette salle de Veille et d'Alerte est constituée de quatre segments à savoir ''salle des opérations, salle d'analyse, salle de réponse et la salle de communication'' . Avec l'aide des moniteurs et monitrices sur le terrain , le personnel de la salle de Veille a pu relever ses incidents majeurs notamment la journée du 16 octobre dernier du côté de la localité de Dschang l'incendie de la face Principale du Palais de justice , bâtiment annexe du palais de justice complètement endommagé, la guérite de la résidence du Recteur de l'Université de Dschang.

Des violences liées aux élections, perturbations des procédures sur les lieux de vote ou aux alentours cas récent du bureau de vote de Maga dans l'extrême-Nord Cameroun. Des publications Facebook, affrontements verbaux en ligne, obstacles à la participation affectant particulièrement les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, sans oublier la phase post - scrutin qui crée actuellement une psychose à l'attente des résultats, menace de morts ,des gens qui se sentent en danger , risque d'arrestation sont autant de facteurs sensible de fragilisation de la paix relevés par l'équipe dirigeante de la salle de Veille et d'Alerte.

L'identification de ces facteurs permet de mieux orienter les efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix durant cette période critique pour l'avenir du Cameroun selon la coordinatrice de la salle de Veille et d'Alerte Sylvie Jacqueline Ndongmo ce 21 octobre lors de sa déclaration publique.

Pour mener a bien ces alertes précoces et réponse rapide la salle de Veille et d'Alerte a employé cette méthodologie :ayant en son sein un réseau de 100 moniteurs volontaires formés, déployés dans 41 municipalités à travers le pays pour la collecte, classement et analyse des alertes sous le regard des autorités compétents. En amont un numéro vert 8110 d'appel d'urgence pour le signalement des citoyens est disponible soutenu par quatre lignes WhatsApp : 6929958404; 621109105. Confidentialité, protection des données , responsabilité et transparence ont été quelques principes directeurs d'après Nathalie NGOKO Présidente WILPF Cameroun.

Sur les 322 incidents signalés à ce jour avec un montant de 252 rapports de terrain provenant des 8 régions y compris des zones à très haut risque . L'urgence est de mise pour la salle de Veille et d'Alerte, au regard de la polarisation numérique, montée en puissance des discours de défiance , l'amplification des récits partisans, enregistré entre le 18 et le 20 octobre dernier. WILPF Cameroun a tenu à formuler ces recommandations : accroître la réactivité du fact-checking face aux rumeurs et aux contenus à forte charge émotionnelle ; encourager les partenaires internationaux à appuyer techniquement la veille citoyenne numérique afin de prévenir les crises de désinformation ; promouvoir des espaces de dialogue interreligieux et communautaire pour éviter l'exploitation des émotions collectives à des fins politiques ; engager un plaidoyer auprès du ministère de la Défense et des médias pour encadrer les déclarations publiques des personnels proches des cercles sécuritaires ( alertes personnalisées).

