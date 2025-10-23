Camer.be
Tournoi SUPER HELI : le décollage des gains sur Supergooal !
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Tournoi SUPER HELI : le décollage des gains sur Supergooal ! :: CAMEROON

Vous adorez les jeux de casino ? Découvrez  Supergooal, la plateforme 100 % en ligne où chaque partie peut vous rapporter GROS ! Des millions sont remportés quotidiennement : inscrivez-vous maintenant !

La course aérienne où chaque pari est gagnant

TOUS LES PARIEURS REÇOIVENT DES PARIS GRATUITS À SUPERGOOAL !

C'est l'heure de transformer votre passion en source de gains quotidiens ! Le tournoi Super Heli est lancé, du 15 au 30 Octobre 2025. Cette compétition exclusive, valable sur le site et l'application supergooal.cm, oppose les joueurs du jeu SUPER HELI d'Expanse Studios.

Les Casinos et les Promotions chez nous sont accessibles : les gains sont incroyables et absolument pléthoriques !

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

Inscrivez-vous sur notre site et profitez d'un bonheur illimité et responsable !

Stratégie ultime : visez les cotes maximales

Dans cette joute palpitante, le classement repose uniquement sur les points accumulés. Votre score s'envole en multipliant vos cotes les plus élevées par 100 ! Dès que vous dépassez votre meilleure cote actuelle, vos points sont automatiquement mis à jour.

Mise minimale de seulement 100 XAF pour prendre part à l'action.

Le classement est visible en temps réel dans le jeu.

« N'attendez plus : lancez-vous pour la victoire. Chez nous, le pari casino réussit toujours ! »

Trésor offert : le partage de cadeaux qui couronne les champions !

Le podium de la victoire vous appelle ! Au terme de cette compétition acharnée, les 10 joueurs les plus performants se partageront un trésor exclusif garanti sous forme de bonus massifs. Le champion incontesté (1ère place) empoche 60 PARIS GRATUITS, suivi de près par les podiums avec 50 (2ème) et 40 PARIS GRATUITS (3ème), tandis que même la 4ème place sécurise 30 PARIS GRATUITS ! C'est votre opportunité en or d'assurer une pluie de tours offerts et de booster votre bankroll pour les prochaines aventures lucratives.

Ces paris gratuits seront crédités après la clôture de la compétition. En cas de fraude, erreur technique ou collusion, Supergooal se réserve le droit d'annuler les prix. Des règles et conditions générales s'appliquent.

Passez à l'action : votre accès est gratuit !

Supergooal travaille sans relâche pour vous proposer des jeux et des promotions sans aucune restriction. Avec votre compte personnel, vous avez le pouvoir de devenir l'un des chanceux millionnaires !

L’aventure est ENTIÈREMENT GRATUITE si et seulement si vous êtes INSCRIT sur Supergooal.cm !

Mots-clés :  Supergooal, Inscription, Super Heli

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Tournoi SUPER HELI : le décollage des gains sur Supergooal !
Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence
Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale
Buea en état d'alerte : hold-up électoral et opérations militaires avant la proclamation
Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie
Université de Yaoundé : la FSE mise sur la professionnalisation des études avec l'expérience de bome
Langues africaines et révolution numérique : le Cerdotola et Stony Brook University sonnent l’alarme
Real Consequences of Cyan Boujee’s Virtual Hysteria
Disparition du Bâtonnier Yondo Black, symbole de la lutte pour la démocratie
DROP & WINS : L'Événement Casino Hors Normes est sur Supergooal !
Le Littoral savonne l’hygiène : l’école, championne du lavage des mains
La CPI et la RCA: la plainte des « 12 Apôtres », nouvelle arme de l'opposition
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:17
LES ETATS UNIS ET LES ELECTIONS CAMEROUNAISES : INGERENCE OU COOPERATION

LES ETATS UNIS ET LES ELECTIONS CAMEROUNAISES : INGERENCE OU COOPERATION
17:16
CAMEROUN : PAUL BIYA, LE LONG CREPUSCULE ET LE DERNIER ACTE DE PAIX DE L’HOMME LION

CAMEROUN : PAUL BIYA, LE LONG CREPUSCULE ET LE DERNIER ACTE DE PAIX DE L’HOMME LION
17:11
FRANCE : NICOLAS SARKOSY INCARCERE, SYMBOLE REPUBLICAIN ET DEBAT SUR LA JUSTICE

FRANCE : NICOLAS SARKOSY INCARCERE, SYMBOLE REPUBLICAIN ET DEBAT SUR LA JUSTICE
14:58
La France tente de garder le contrôle de la RCA grâce à une stratégie de soft power

La France tente de garder le contrôle de la RCA grâce à une stratégie de soft power
14:57
Le raz-de-marée électoral de Tchiroma défie le régime Biya (Vidéo)

Le raz-de-marée électoral de Tchiroma défie le régime Biya (Vidéo)

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo