Camer.be
Université de Yaoundé : la FSE mise sur la professionnalisation des études avec l'expérience de bome
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Université de Yaoundé : la FSE mise sur la professionnalisation des études avec l'expérience de bome :: CAMEROON

La Faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université de Yaoundé I a tenu le jeudi 16 octobre 2025 
à l’amphithéâtre 225, une rencontre exceptionnelle dédiée à la professionnalisation des études universitaires. L’objectif : rapprocher le monde de l’entreprise de celui de l’université, afin de former des étudiants capables d’être créateurs d’entreprises et employeurs, plutôt que simples demandeurs d’emploi.

Sous la direction du Pr Bella Cyrille, Doyen de la faculté, cette initiative vise à insuffler une nouvelle dynamique au parcours académique des étudiants, en les préparant à devenir des acteurs économiques à part entière. « Il faut que l’université cesse d’être une simple fabrique de diplômes et devienne un incubateur de talents et d’entrepreneurs », a souligné le Doyen.

Le témoignage inspirant du promoteur de Bôme François

Invité d’honneur de la cérémonie, François Désiré Ekouma Ananga, entrepreneur à succès et modèle de persévérance, a partagé avec les étudiants son parcours exceptionnel. Parti en 2001 avec un capital de 40 000 FCFA et une équipe composée de sa femme, sa fille et lui-même, il dirige aujourd’hui un groupe présent dans 10 pays africains et plusieurs pays occidentaux, employant 25 000 personnes en emploi direct et sous-traitance, pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 millions de FCFA.

Son message aux étudiants a été clair : « Ne soyez pas des diplômés qui attendent que l’État vous emploie. Soyez des créateurs d’opportunités. »
Un discours qui a profondément marqué l’auditoire, composé d’enseignants, d’étudiants et de jeunes diplômés en quête de repères.

Former pour entreprendre

À travers ce type de rencontres, la Faculté des Sciences de l’Éducation s’inscrit dans la vision d’une université ouverte sur le monde professionnel, où les cours théoriques s’enrichissent d’expériences concrètes. Cette approche entend faire émerger une génération d’étudiants capables d’allier savoir, savoir-faire et savoir-être entrepreneurial.

La cérémonie du mercredi dernier à l’Université de Yaoundé I illustre parfaitement la volonté des responsables académiques de réconcilier la théorie et la pratique, en faisant de l’université un véritable tremplin vers l’emploi et l’innovation

L'annonce forte du jour, François Désiré Ekouma Ananga promet de soutenir quelques étudiants qui vont se démarquer sur le plan académique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Université de Yaoundé : la FSE mise sur la professionnalisation des études avec l'expérience de bome
Langues africaines et révolution numérique : le Cerdotola et Stony Brook University sonnent l’alarme
Real Consequences of Cyan Boujee’s Virtual Hysteria
Disparition du Bâtonnier Yondo Black, symbole de la lutte pour la démocratie
DROP & WINS : L'Événement Casino Hors Normes est sur Supergooal !
Le Littoral savonne l’hygiène : l’école, championne du lavage des mains
La CPI et la RCA: la plainte des « 12 Apôtres », nouvelle arme de l'opposition
Ayang Luc, ancien Premier ministre du Cameroun, serait décédé en Belgique
Compétition Expanse : vos Mises Deviennent de l'Or sur Supergooal !
Afropari AK : Comment télécharger la dernière version en Afrique
L’excellence scolaire comme levier d’une éducation de qualité chez CIMENCAM
L’influence de la France au Cameroun s’érode et le colonialisme se développe
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:00
Université de Yaoundé : la FSE mise sur la professionnalisation des études avec l'expérience de bome

Université de Yaoundé : la FSE mise sur la professionnalisation des études avec l'expérience de bome
07:29
Langues africaines et révolution numérique : le Cerdotola et Stony Brook University sonnent l’alarme

Langues africaines et révolution numérique : le Cerdotola et Stony Brook University sonnent l’alarme
07:20
Tchiroma, Kamto: le sang du peuple pour le pouvoir: l’éternel retour de la logique insurrectionnelle

Tchiroma, Kamto: le sang du peuple pour le pouvoir: l’éternel retour de la logique insurrectionnelle
01:23
Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche

Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche
00:54
LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque

LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo