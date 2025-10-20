Camer.be
Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation
CAMEROUN :: POLITIQUE

Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation :: CAMEROON

Dans une déclaration solennelle qui résonne dans tout le pays, Monseigneur Paul Lontsie Keune a lancé un appel pressant aux responsables du processus électoral. Alors que le Cameroun attend avec une tension croissante la proclamation des résultats de la présidentielle, l'évêque exhorte ceux qui ont la lourde responsabilité de proclamer les résultats à respecter scrupuleusement la vérité des urnes. Son intervention intervient à un moment crucial où la crédibilité des institutions est en jeu et où la paix sociale dépend de la transparence du processus.

Le prélat souligne l'importance historique de ce moment pour l'avenir du pays, qualifié de berceau des ancêtres et d'héritage pour les générations futures. Son plaidoyer pour la transparence électorale dépasse le simple cadre politique pour revêtir une dimension éthique et spirituelle. En invoquant le tribunal de l'histoire et celui de Dieu, Monseigneur Lontsie Keune place les acteurs politiques devant leur responsabilité morale ultime, rappelant que la justice divine est fondée sur la vérité et l'amour.

Cet appel puissant de l'Église catholique survient dans un contexte de fortes tensions post-électorales où la population attend avec anxiété les résultats définitifs. La mention de Dieu comme étant "le chemin, la vérité et la vie" selon l'Évangile de Jean renforce le caractère sacré de cette exigence de vérité. La stabilité nationale dépendra de la capacité des institutions à entendre cet appel prophétique et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation sur les considérations partisanes. L'Église se positionne ainsi en garante morale de l'intégrité du processus démocratique.

