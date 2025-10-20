Camer.be
Langues africaines et révolution numérique : le Cerdotola et Stony Brook University sonnent l’alarme
Langues africaines et révolution numérique : le Cerdotola et Stony Brook University sonnent l'alarme

Un plaidoyer pour la survie des langues africaines

Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines (Cerdotola) a accueilli dans ses locaux de Yaoundé-Mimboman Liberté une conférence d’envergure consacrée à l’avenir des langues africaines à l’ère du numérique.

Organisée en partenariat avec la Stony Brook University de New York, la rencontre s’est tenue en mode hybride, réunissant chercheurs, écrivains, éditeurs, enseignants et doctorants du continent et de la diaspora. Objectif : alerter sur la marginalisation croissante des langues africaines dans le monde technologique et réfléchir à des stratégies pour les inscrire durablement dans la modernité numérique.

Une disparition silencieuse dans le monde numérique

Le constat dressé par les participants est alarmant. Dans les écoles, les foyers urbains, les médias et sur les réseaux sociaux, les langues africaines reculent face au français, à l’anglais ou encore au chinois. Cette érosion s’accentue dans l’espace numérique, où elles restent largement absentes des plateformes, logiciels et systèmes d’intelligence artificielle.
Les organisateurs l’ont rappelé avec force : « Une langue sans écriture, sans littérature et sans codification numérique est une langue condamnée. »

Patrice Nganang : « Écrire, publier et enseigner nos langues»

Invité d’honneur de la conférence, l’écrivain et universitaire camerounais Pr Patrice Nganang a ouvert les travaux par une leçon inaugurale autour du thème « Écrire, publier et enseigner nos langues ».
Il a exhorté à un sursaut collectif, soulignant que les langues africaines ne sont pas de simples vestiges culturels, mais des véhicules de pensée, de savoirs et de visions du monde. Selon lui, leur absence du numérique équivaut à une marginalisation de toute une part de l’humanité.

Des innovations pour une intégration numérique

La conférence a aussi permis de mettre en lumière des initiatives prometteuses, dont celle du Pr Ndé Mufopinn. Ce dernier a présenté le système A-Z, une méthode d’écriture simplifiée reposant sur les 26 lettres de l’alphabet latin, enrichies d’accents, pour adapter les langues africaines aux standards technologiques mondiaux.
Une innovation qui traduit la volonté de doter les langues locales d’outils compatibles avec l’univers numérique.

Enseignement, codification et IA : des défis urgents

Les plénières ont abordé des questions essentielles : comment enseigner les langues africaines sans les réduire à une curiosité folklorique ? Comment créer des corpus numériques capables d’alimenter les intelligences artificielles ? Et surtout, comment susciter l’intérêt des jeunes générations, happées par les réseaux sociaux dominés par les langues étrangères ?
Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’une action concertée et immédiate pour éviter une disparition progressive de ces idiomes.

«Mettre nos langues face à leur modernité»

Pour le Pr Charles Binam Bikoï, Secrétaire exécutif du Cerdotola, cette conférence visait à replacer les langues africaines « au cœur de leur modernité et de l’identité de nos peuples ».
S’inspirant du penseur Joseph Ki-Zerbo, il a mis en garde contre le risque de « dormir sur la natte d’autrui », symbole d’une dépendance culturelle qui fragilise la souveraineté intellectuelle du continent.

Un appel à la mobilisation collective

Le Cerdotola et ses partenaires lancent désormais un appel à l’action. Chercheurs, gouvernements, institutions et sociétés civiles sont invités à unir leurs efforts pour préserver et numériser ce patrimoine linguistique exceptionnel.
Car si les langues africaines continuent de disparaître de nos écoles, de nos rues et de nos écrans, c’est une part irremplaçable de l’humanité qui s’éteindra avec elles.

L'actualité en vidéo