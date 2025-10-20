CAMEROUN :: Issa Tchiroma déjoue les calculs : la preuve par les PV qui affolent Yaoundé :: CAMEROON

La campagne d'Issa Tchiroma Bakary a rompu le silence face à la désinformation. Le Comité de compilation du candidat répond point par point aux allégations circulant en ligne et rétablit la vérité des urnes avec une méthode inédite : la publication intégrale des procès-verbaux originaux pour une vérification citoyenne sans précédent.

Face aux informations erronées diffusées par des blogues proches du pouvoir, le comité explique que les documents qu'il met en ligne ne sont pas des synthèses inventées, mais des scans des PV originaux tels qu'ils ont été établis et remis aux représentants dans les bureaux de vote le soir du 12 octobre. Leur résumé n'est que l'addition stricte des chiffres inscrits sur ces documents officiels. Ils invitent chaque Camerounais et observateur à aller vérifier par lui-même via les liens Google Drive partagés, une démarche de transparence totale qui contraste avec les opacités habituelles.

Le comité assume également de publier des chiffres qui présentent parfois des incohérences, comme des pourcentages dépassant les 100%. Ils affirment que ces anomalies ne sont pas de leur fait, mais proviennent d'irrégularités commises durant le scrutin, telles que des bourrages d'urnes ou des PV modifiés. Leur rôle est de retranscrire fidèlement ce qui est écrit, sans corriger ces dysfonctionnements, afin de révéler l'ampleur des fraudes présumées. Cette position place le débat sur le terrain des preuves et non des rumeurs.

Cette bataille des chiffres intervient dans un contexte politique extrêmement tendu. Alors qu'Issa Tchiroma Bakary a unilatéralement proclamé sa victoire, invitant le président Paul Biya à "honorer la vérité des urnes", les tendances sur le terrain semblent contradictoires selon les sources . Le gouvernement avait pourtant mis en garde contre toute proclamation anticipée, rappelant que seul le Conseil constitutionnel a l'autorité pour annoncer le vainqueur .

En appelant à une vérification collective et ouverte, la campagne de Tchiroma mise sur un nouvel activisme citoyen pour contester la version officielle qui se prépare. La suite des événements dépendra de la capacité de cette stratégie de preuves à mobiliser l'opinion nationale et internationale avant la proclamation des résultats définitifs.

