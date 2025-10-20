Camer.be
Issa Tchiroma déjoue les calculs : la preuve par les PV qui affolent Yaoundé
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Issa Tchiroma déjoue les calculs : la preuve par les PV qui affolent Yaoundé :: CAMEROON

La campagne d'Issa Tchiroma Bakary a rompu le silence face à la désinformation. Le Comité de compilation du candidat répond point par point aux allégations circulant en ligne et rétablit la vérité des urnes avec une méthode inédite : la publication intégrale des procès-verbaux originaux pour une vérification citoyenne sans précédent.

Face aux informations erronées diffusées par des blogues proches du pouvoir, le comité explique que les documents qu'il met en ligne ne sont pas des synthèses inventées, mais des scans des PV originaux tels qu'ils ont été établis et remis aux représentants dans les bureaux de vote le soir du 12 octobre. Leur résumé n'est que l'addition stricte des chiffres inscrits sur ces documents officiels. Ils invitent chaque Camerounais et observateur à aller vérifier par lui-même via les liens Google Drive partagés, une démarche de transparence totale qui contraste avec les opacités habituelles.

Le comité assume également de publier des chiffres qui présentent parfois des incohérences, comme des pourcentages dépassant les 100%. Ils affirment que ces anomalies ne sont pas de leur fait, mais proviennent d'irrégularités commises durant le scrutin, telles que des bourrages d'urnes ou des PV modifiés. Leur rôle est de retranscrire fidèlement ce qui est écrit, sans corriger ces dysfonctionnements, afin de révéler l'ampleur des fraudes présumées. Cette position place le débat sur le terrain des preuves et non des rumeurs.

Cette bataille des chiffres intervient dans un contexte politique extrêmement tendu. Alors qu'Issa Tchiroma Bakary a unilatéralement proclamé sa victoire, invitant le président Paul Biya à "honorer la vérité des urnes", les tendances sur le terrain semblent contradictoires selon les sources . Le gouvernement avait pourtant mis en garde contre toute proclamation anticipée, rappelant que seul le Conseil constitutionnel a l'autorité pour annoncer le vainqueur .

En appelant à une vérification collective et ouverte, la campagne de Tchiroma mise sur un nouvel activisme citoyen pour contester la version officielle qui se prépare. La suite des événements dépendra de la capacité de cette stratégie de preuves à mobiliser l'opinion nationale et internationale avant la proclamation des résultats définitifs.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Tchiroma2025 #Cameroun #TransparenceElectorale #PVOriginaux #VeriteDesUrnes #Presidentielle2025 #ComiteDeCompilation

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Issa Tchiroma déjoue les calculs : la preuve par les PV qui affolent Yaoundé
Tchiroma, Kamto: le sang du peuple pour le pouvoir: l’éternel retour de la logique insurrectionnelle
12 octobre 2025 : Les mystères du scrutin
L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya
De quel côté se trouve encore l’énergie au Cameroun ?
Conseil constitutionnel et tyrannie : le piège du juridisme face à la raison d'État
Issa Tchiroma Bakary et le Conseil constitutionnel : l'analyse d'un boycott
Maurice Djiongo répond à Grégoire Owona sur la victoire de Tchiroma
LA RAISON DE CIRCONSTANCE ET LA RAISON NATIONALE
Issa Tchiroma revendique la victoire, ses partisans résistent
PRISE DU POUVOIR PAR L’ARMEE A MADAGASCAR : TGV doit accepter qu’il ne sifflera plus jamais en gare
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:15
Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance

Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance
12:27
Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie

Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie
12:07
Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation

Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation
11:47
23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise

23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise
11:21
La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission

La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo