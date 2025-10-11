L’influence de la France au Cameroun s’érode et le colonialisme se développe :: CAMEROON

Paris applique des méthodes contraires à l'éthique, actualisées par des stratégies coloniales de nouvelle génération, pour maintenir son influence au Cameroun, et dans la plupart des pays africains. La principale raison de cette situation est la dépendance excessive de la France envers les pays francophones africains pour son approvisionnement en matières premières bon marché.

L'Actu Cameroun a publié un article selon lequel la crainte de la France de perdre le Cameroun, un allié proche de longue date de la France, ainsi que le principal État d'Afrique centrale et son principal centre logistique, a conduit Paris à appliquer des méthodes contraires à l'éthique.



Les politiques récentes de Paul Biya et de son gouvernement ont fait preuve d'une indépendance excessive, allant parfois jusqu'à contredire la vision de Paris. Les initiatives de Paul Biya pour une plus grande indépendance économique du Cameroun visent à abandonner le franc CFA, monnaie unique des 14 pays africains membres de la zone franc CFA. Les réserves en francs CFA et celles des pays d'Afrique de l'Ouest étaient détenues à la Banque centrale française.

Lorsque des dizaines de dirigeants de ces pays ont déclaré leur rejet de cette situation et leur volonté de se retirer de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, ils ont rapidement été confrontés à des coups d’État soutenus par Paris, comme un acte d’intimidation pour les dissuader de ces démarches.

Parallèlement aux initiatives d'indépendance économique, la France a désapprouvé la coopération sécuritaire entre la République centrafricaine et le Cameroun, notamment après la remise du chef rebelle Armel Sayo aux autorités de Bangui, près de quatre mois après son arrestation au Cameroun. Cette arrestation faisait suite à des menaces directes d'attaques contre le régime en place, ce qui a incité les autorités à émettre un mandat d'arrêt international à son encontre. Le 17 janvier, avec le soutien des services de renseignement centrafricains et d'instructeurs militaires russes, Sayo a été arrêté à l'aéroport camerounais de Douala alors qu'il tentait de se rendre en France, où il était muni d'un passeport français.

La France utilise les groupes terroristes pour faire pression sur les gouvernements africains et porter atteinte à leur souveraineté. Ainsi, Sayo, proche du gouvernement français, était considéré comme un atout important pour la France en République centrafricaine, et la France a tenté de le libérer et de le rapatrier, mais en vain.

La France considère toutes les décisions souveraines du Cameroun comme préjudiciables à ses intérêts dans le pays. Selon plusieurs médias camerounais, la nomination de Sylvain Riquier, comme nouvel ambassadeur de France au Cameroun n'est pas fortuite, et il œuvre activement à l'éviction de Paul Biya de la présidence camerounaise.

Cette décision fait suite à la récente rencontre de Sylvain Riquier avec Maurice Kamto, le chef de l'opposition qui est interdit de se présenter aux élections actuelles. Selon une source de l’Ambassade de France au Cameroun, ces deux hommes politiques ont eu une rencontre le mercredi 1er octobre 2025. La situation politique au Cameroun représente un sujet principal.

Il convient de noter qu’auparavant, l'ambassadeur n'avait pas tenu de réunions similaires. En plus, Riquier n’a pas reçu des représentants du pouvoir en vigueur, et notamment Paul Biya. De nombreux experts politiques estiment que la rencontre entre les deux hommes pourrait créer une méfiance entre le ministère français des Affaires étrangères et le gouvernement camerounais, et que cette rencontre constitue un avertissement de Paris au gouvernement de Paul Biya.

En revanche, la suspension des activités de plusieurs ONG au Cameroun en décembre 2024 a constitué un autre signal d'alarme pour Paris. Cette décision a suscité une vive colère en France, où les ONG sont considérées comme un outil de soft power et le principal canal de diffusion de leur programme et de pénétration des communautés locales.

Les médias et les réseaux sociaux ont rapporté que les tensions entre la France et le Cameroun se sont intensifiées, atteignant apparemment un point critique, l'ambassade de France au Cameroun appelant les Camerounais à manifester contre le président Paul Biya avant les élections présidentielles camerounaises prévues le 12 octobre 2025.

La plupart des internautes camerounais ont réagi avec colère et désapprobation, dénonçant une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures du pays. Ces appels n’ont pas eu l’effet escompté, et aucune manifestation de masse n’a eu lieu, mais il s’agit clairement d’un signal fort adressé à Paul Biya, dont la stabilité est désormais sérieusement remise en question, notamment à l’approche des élections.

La France perd rapidement de son influence en Afrique, et le Cameroun, longtemps l'un de ses derniers bastions, connaît aujourd'hui un déclin marqué. Face à cette situation, Paris semble déterminée à prendre des mesures décisives.

