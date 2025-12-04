Camer.be
Jean-Marc Chataigner : Menkam à la cour royale Bangoulap
Jean-Marc Chataigner : Menkam à la cour royale Bangoulap

L’ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale a été anobli le 30 novembre dernier par S.M Yonkeu Jean Marie, roi de ce groupement logé dans la commune de Bangangté, région de l’Ouest.

L’ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale, Jean-Marc Chataigner est désormais Menkam à la chefferie Bangoulap. En l’élevant à ce titre, le roi, S.M Yonkeu Jean Marie, le monarque fait du diplomate, l’un des dignitaires traditionnels les plus influents de sa cour.
Tout se passe le 30 novembre dernier lors d’une courte cérémonie tenue au salon royal. L’ambassadeur reçoit ses attributs de Menkam : un boubou et une chéchia en tissu mythique ndop. Le roi explique son geste par le fait d’avoir reçu une telle personnalité dans son royaume et aussi pour avoir accepté de parrainer la 11e édition de Bangoulap tour. Le diplomate a donc carte blanche d’implémenter toutes les initiatives relevant de ses compétences à Bangoulap dont il est considéré comme entité à part entière.


Jean-Marc Chataigner se réjouit de ce que « l’Union européenne partage profondément votre conviction que la culture est un levier de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement territorial ». Il s’agit dans sa vision de construire des ponts entre les peuples du Cameroun et de l’Europe. Il a à cet effet exprimé « ma profonde gratitude à Sa Majesté Jean Marie Yonkeu, Roi des Bangoulap, dont l’hospitalité, la grande disponibilité et la vision éclairée donnent à cet événement tout son sens et toute sa profondeur ». En perspective, il assure la disponibilité de l’Union européenne à accompagner dans la limite de nos moyens mais avec constance, respect et engagement, les initiatives culturelles, patrimoniales et innovantes qui participent au rayonnement du Cameroun.


En sa qualité de parrain de la 11ᵉ édition du Bangoulap Tour, il s’est réjoui du  « moment de célébration, de transmission, mais aussi de projection vers l’avenir ». Pour lui, le Bangoulap Tour incarne un patrimoine vivant, vibrant, inspirant, qui continue d’irriguer l’identité de votre communauté et, au-delà, du Cameroun tout entier. Mais aussi La diversité des danses, la richesse de la gastronomie, la profondeur des traditions et la vitalité de la langue Bangoulap que j’ai le privilège de découvrir témoignent d’un héritage culturel d’une extraordinaire richesse. S’agissant du projet de la Cité Internationale de la Musique et de la Danse (Cimuda), le roi lui a dit de peser de tout son poids et de ses prérogatives pour que ce projet qui profitera à toute l’Afrique soit mis en œuvre à Bangoulap. Il reconnaît lui-même qu’un « tel projet lié au numérique et à l’innovation, montre une remarquable capacité à relier tradition et modernité, héritage et innovation, local et global ».


Le roi a également anobli à la même occasion ses collègues du corps diplomatique, notamment le consul de France au Cameroun, Jean-Charles Ledot, chef secteur culture du Bureau régional multisectoriel pour l'Afrique centrale de l’Unesco, Houehounha Dode Heim Myline. Ils ont été élevés au rang de Mbeu Ngo (littéralement bâtisseurs de la cité). Jean-Marc Chataigner est parti de Bangoulap avec la promesse d’y retourner le plus tôt possible.

