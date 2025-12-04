CAMEROUN :: Dr. Léonie Bwemba : récompensée pour ses performances diplomatiques :: CAMEROON

Consule générale Honoraire de la République de Malte à Douala, elle a reçu le 1er décembre dernier à Yaoundé une distinction du collectif des journalistes d’investigation du Cameroun.

Le dynamisme diplomatique Dr Léonie Bwemba, consule générale honoraire de la République de Malte à Douala a touché la plume du Collectif des journalistes d’investigation (CJI). C’est dans l’un de ses bureaux, sis au quartier Bastos, avec une architecture d’intérieur « impressionnante », qu’elle a reçu le Prix du « meilleur acteur diplomatique 2024 – 2025 » de ce collectif. Dans un tableau, le texte écrit par le comité d’organisation, mentionne que « ce prix est la récompense de la plus haute incarnation de la morale publique, le leadership africain dans la protection des intérêts communautaires, la promotion et la facilitation des investissements, le soutien constant aux personnes vulnérables, en reconnaissance de son engagement remarquable, de son influence positive et de sa contribution exemplaire au rayonnement »

La cérémonie de remise d’une récompense au a duré le temps d’une mi-temps d’une rencontre de football. La distinguée est entourée de l’ex ministre des Arts et de la Culture, Ama Tutu Muna, du baryton Jacques Greg Belobo, des artistes musiciens Jean Pierre Essome et Ledoux Marcellin, mais aussi des journalistes rattachés à plusieurs organes de presse.

La consule a de ce fait formulé ses vives reconnaissances du collectif. Plus loin, elle a remercié les chefs d’Etats du Cameroun et de Malte qui depuis 15 ans déjà, ont accepté de concert qu’elle occupe cette prestigieuse fonction. Léonie Bwemba, estime que c’est une consécration de plus, mais qu’elle travaillera davantage pour mériter la confiance des deux présidents amis. Sous le très haut patronage du chef de l’Etat du Cameroun, présidente fondatrice de la Confédération africaine des architectes d’Intérieur (Afcid) et de l’Association camerounaise des architectes d’Intérieur (Cassid), a organisé du 19 au 21 juin dernier, la première édition des Sky Awards qui a vu la participation de l'ex présidente de la République de l'Équateur, Rosalía Arteaga, le ministre Achille Bassileken III et ses homologues africains de l’Afcid, dirigée aujourd’hui par la Nigériane Jennifer Chukwujekwe.

Dans son discours de circonstance, le président du collectif, Sylvain Tah, a remercié Son Excellence Dr. Léonie Bwemba, Architecte d'intérieur certifiée, Designer universel et industriel, « pour avoir accepté d'abriter cette cérémonie solennelle, qui vise à encourager la poursuite des efforts en faveur de la bonne gouvernance, de la consolidation des relations diplomatiques et de la promotion des investissements au Cameroun et en Afrique ». Non sans indiquer que le Collectif des Journalistes d'Investigation œuvre pour la diffusion d'une information crédible et impartiale, à travers son réseau de journalistes travaillant pour plusieurs médias. Parmi ces missions, figure également la reconnaissance des acteurs qui, par leurs actions remarquables, se distinguent dans la gouvernance, la diplomatie, le leadership et la solidarité. C'est ce dernier point qui nous réunit aujourd'hui.

Dans la démarche ayant conduit à ce prix, Sylvain Tah parle « de nombreuses descentes sur le terrain et une analyse rigoureuse, nos enquêteurs ont pu constater l'impact considérable de Son Excellence dans la promotion des relations entre le Cameroun et la République de Malte, dans la protection des intérêts des communautés et dans l'encouragement des initiatives de développement. Ces constats nous ont conduits à proposer, et à attribuer aujourd'hui, un Prix d'Excellence à la consule».

