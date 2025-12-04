CAMEROUN :: Bangoulap Tour 2025 : la 11e édition a été parrainée par l’Union européenne :: CAMEROON

Du 28 au 30 novembre dernier, des randonneurs venus des quatre coins du Cameroun et de l’étranger ont découvert le patrimoine culturel et touristique de ce village situé dans le département du Ndé, région de l’Ouest.

Les yeux et les pieds se sont posés sur le village Bangoulap.

A travers la randonnée touristique tenue le 29 novembre dernier sur un parcours de 16 km, plus de 100 randonneurs ont bravé collines, plaines et la canicule dans une épreuve d’endurance. Au starting block, l’on a noté la présence du roi des Bangoulap, S.M Yonkeu Jean Marie, l’ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale, Jean-Marc Chataigner, le consul de France au Cameroun, Jean-Charles Ledot, chef secteur culture du Bureau régional multisectoriel pour l'Afrique centrale de l’Unesco, Houehounha Dode Heim Myline, le promoteur du Bangoulap Tour, Guy Wandji Nkuimy et bien d’autres personnalités. Chaque marcheur ayant une bouteille d’eau minérale et un bâton devant servir à monter et à descendre les collines.



Après plus de deux heures de randonnée pédestre, le parcours a été ponctué de visites de sites touristiques, des talk et du spectacle offert par les danses folkloriques. Le premier arrêt s’est effectué à la chute de Baba 1. C’est une merveille de nature qui permet à tout visiteur d’être en immersion et se revitaliser juste en se lavant le visage avec cette eau fraîche se déversant dans une dénivellation de près de 15 mètres. Y étant, le constat de viabilisation se pose avec acuité. «De par sa pente abrupte, il faut tenir des troncs de caféier et des lianes d’arbres pour pouvoir y accéder. Or il faut juste construire des escaliers ce qui permettrait aux touristes d’y arriver en tout temps », suggère un randonneur. Avant ce site naturel, les visiteurs ont vu l’une des plus vieilles paroisses de l’Eglise évangélique du Cameroun. Le troisième arrêt est effectué à la chefferie de 3e degré de Lahveng. Ici, les randonneurs ont découvert la pratique de forge qui se transmet de père en fils. Le 4e arrêt majeur a été le plateau sacré Nsi Ndagni. C’est ici que le roi des Bangoulap, S.M Yonkeu Jean, ses fils et filles viennent au mois d’octobre de chaque année pour faire des rites de purification.

Les premières arrivées sont enregistrées après près de deux heures de marche. L’ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale, Jean-Marc Chataigner, a offert près de 15 prix aux marcheurs qui se sont démarqués par leur participation, leur discipline et pour le fait d’avoir fait tout le parcours sans entrer ni dans le bus, ni dans l’ambulance affrétés pour la circonstance.

A la case communautaire, les randonneurs ont eu droit à une conférence axée notamment sur le thème de la 11e édition, « le numérique et l’IA au cœur de la valorisation du patrimoine local ». Il a été question dans cette thématique de montrer comment ces nouvelles technologies permettent le développement des industries culturelles et créatives, et partant comment elles contribuent à sortir l’Afrique de la pauvreté. La deuxième thématique développée autour du projet de construction de la Cité internationale de la musique et de la danse (Cimuda). Sylvain Djache Nzefa et ses collaborateurs de la Route des chefferies ont présenté l’ouvrage futuriste qui est en phase de maturation.

