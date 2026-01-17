Camer.be
Cavaye Yeguie Djibril Éteint une Rumeur par sa Présence à Manda
Ce samedi matin, dans son village natal de Manda, une apparition a suffi à faire taire les rumeurs. Le président de l’Assemblée nationale du Cameroun, Cavaye Yeguie Djibril, s’est montré en public, contredisant directement une information de Jeune Afrique qui le disait en évacuation sanitaire en Afrique du Sud.

Cette apparition, simple mais calculée, est un coup d’arrêt net à une vague de spéculations sur sa santé qui circulait intensément. Face au doute, l’homme fort du Parlement camerounais a choisi la démonstration par l’image et la proximité. Son retour au berceau familial de Manda n’est pas anodin : c’est un ancrage symbolique fort, une re-connexion avec ses racines et ses soutiens politiques de base.

L’épisode met en lumière les tensions persistantes entre certains médias et l’appareil d’État camerounais. L’information, vite démentie par les faits, relance le débat sur les sources et les motivations derrière ce type de rumeurs concernant les figures clés du régime. Dans un contexte politique toujours scruté, la santé des plus hauts dignitaires est un sujet sensible, souvent instrumentalisé.

La méthode employée par Cavaye Yeguie Djibril est classique mais efficace : une démonstration de force par la présence physique. Pas de long communiqué, pas de sortie médiatique complexe. Juste une apparition sur sa terre, prouvant sa mobilité et son contrôle, et laissant les rumeurs se dissiper d’elles-mêmes. C’est une leçon de communication politique en milieu incertain.

Cette séquence soulève une interrogation plus large : dans une ère où l’information, vraie ou fausse, circule à la vitesse de la lumière, le face-à-face direct et le retour aux bases restent-ils les armes ultimes pour rétablir la vérité et l’autorité ?

