Le poids d'un nom : Étienne Eto'o choisit Villarreal B pour échapper à l'ombre
Le poids d'un nom : Étienne Eto'o choisit Villarreal B pour échapper à l'ombre

L’annonce est tombée, froide et administrative. Le prêt cassé d’Étienne Eto’o au CD Mirandés est acté. Pour l’attaquant de 23 ans, le constat est brutal : huit matchs, zéro but. Une sécheresse qui, pour un avant-centre, devient une question de réalisme et de légitimité.

Derrière le joueur, il y a le patronyme. Celui de Samuel, légende absolue. Un héritage qui se transforme aujourd’hui en étalon impossible à atteindre. Chaque sortie infructueuse, chaque occasion manquée, pèse doublement. Le fils n’arrive pas à écrire son propre chapitre dans le livre déjà bien rempli du père.

Dans ce contexte, son prochain choix interroge. Pour sa relance, Étienne Eto’o a décliné les sirènes du Barça Atlètic pour s’engager avec Villarreal B, en troisième division. Un renoncement au prestige catalan au profit d’un projet peut-être plus humble, mais aussi plus stable. L’objectif est clair : retrouver un rythme régulier, des minutes de jeu et, enfin, des buts. Loin des projecteurs les plus aveuglants, c’est peut-être là qu’il pourra enfin respirer et construire.

À 23 ans, la marge de manœuvre se réduit. Ce transfert à Villarreal B représente-t-il la dernière chance de se forger une carrière à son propre nom, ou simplement un nouvel échec annoncé ?

