Crise énergétique au Cameroun : Mamfe et Limbe manifestent dans le noir :: CAMEROON
La colère gronde dans les rues de Mamfe où les habitants protestent contre des mois de coupures de courant totales. Ce mouvement n'est pas isolé. À Limbe, le quartier de Bonadikombo Mile 4 est privé d'électricité depuis près d'un an suite à l'explosion d'un transformateur. La patience des riverains a atteint ses limites, certains bloquant désormais les routes pour exiger le rétablissement immédiat du courant.
Ces manifestations mettent en lumière un défaut de communication criant. Selon sa propre politique, ENEO Cameroun, le distributeur national, est tenu d'informer les clients sur les causes d'une panne non planifiée dans un délai de 72 heures suite à une demande. Pour les habitants privés du moindre "bip" d'électricité, ce protocole semble théorique.
La crise énergétique camerounaise est systémique. Si le pays produit plus d'électricité qu'il n'en consomme, les défaillances du transport et de la distribution par les monopoles étatiques, ENEO et Sonatrel, paralysent l'approvisionnement. Cela suscite des appels politiques à libéraliser le secteur de la distribution pour y introduire de la concurrence.
Pour les ménages impactés, le recours officiel reste le dépôt d'une réclamation auprès d'ENEO via le centre d'appels. Cependant, face à des black-outs qui s'étirent sur une année, la confiance dans ce système s'érode, laissant place à des exigences portées dans la rue.
Combien de communautés devront encore descendre dans la rue pour que la lumière revienne définitivement ?
