Camer.be
Le MRC et le FSNC s'opposent sur la participation aux élections de 2026
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Le MRC et le FSNC s'opposent sur la participation aux élections de 2026 :: CAMEROON

Le débat sur la participation aux élections législatives et municipales du 30 mars 2026 vient de franchir un point de non-retour. Deux stratégies opposées se dessinent, créant un véritable schisme au sein de l'opposition camerounaise.

D'un côté, le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) d'Issa Tchiroma Bakary campe sur une ligne de rupture radicale. Depuis son exil, l'ancien ministre a interdit à son parti de prendre part aux scrutins, qualifiant tout parti qui y participera de « complice de la forfaiture ». Pour le FSNC, le système est jugé trop corrompu pour légitimer un processus électoral sans réforme institutionnelle préalable.

Face à cette posture, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto a immédiatement réagi. Les cadres du parti ont annoncé que le MRC sera dans la course, « quelles que soient les circonstances ». Cette déclaration marque un revirement doctrinal majeur. Après cinq années de boycott et sans aucun élu, la formation d'opposition a officialisé son retour dans l'arène électorale. Elle vise désormais la conquête des mairies et des sièges parlementaires pour peser de l'intérieur.

Pour les lieutenants de Kamto, aller aux urnes n'est pas un acte de légitimation, mais un acte de résistance citoyenne. Ils misent sur une mobilisation massive pour « noyer » les tentatives de fraude. Cette position tranche radicalement avec celle du FSNC, et un ancien militant du MRC y voit même une « trahison certaine » de l'alliance de 2025.

Ce désaccord stratégique fait planer le spectre d'une opposition divisée. Si une frange boycotte tandis que l'autre participe, le risque de voir le RDPC, le parti au pouvoir, rafler la mise par défaut est décuplé. La bataille pour les urnes de 2026 est donc aussi une bataille pour l'âme de l'opposition.

Face à ce fossé, quelle stratégie finira par s'imposer pour réellement faire bouger les lignes politiques au Cameroun ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Politique #Élections2026 #Opposition #Legislatives #Municipales

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Le MRC et le FSNC s'opposent sur la participation aux élections de 2026
Jacques Bertrand Mang, un dissident du PCRN convoqué après ses critiques sur les déchets à Douala
APPEL DU MVC (Mouvement Vert du Cameroun) POUR LES ELECTIONS 2026
Crise politique au Cameroun : l’opposition radicalise son refus des élections
Décès d'Anicet Ekane en détention : le Manidem exige la restitution du corps
Lettre Ouverte de Biyong à Tchiroma Président Élu
Le Conseil constitutionnel rejette la révocation Paul Biya par Olivier Bilé
Florence TITCHO libérée : fin d'un calvaire de 82 jours pour l'opposante
Visite du Prof Aba'a Oyono aux prisonniers politiques : un geste de solidarité
Élections 2026 au Cameroun : le dimanche 10 mai, scénario le plus probable
Une requête inédite pour la destitution de Paul Biya déposée
MRC de retour : Kamto vise la majorité aux élections locales 2026
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:16
Trump recule, l'Iran résiste : l'équilibre de la terreur au Moyen-Orient

Trump recule, l'Iran résiste : l'équilibre de la terreur au Moyen-Orient
01:49
Le MRC et le FSNC s'opposent sur la participation aux élections de 2026

Le MRC et le FSNC s'opposent sur la participation aux élections de 2026
00:17
Eneo vs Prometal : Le bras de fer électrique qui secoue l'industrie camerounaise

Eneo vs Prometal : Le bras de fer électrique qui secoue l'industrie camerounaise
16:27
Cavaye Yeguié Djibril évacué en urgence : le silence officiel inquiète

Cavaye Yeguié Djibril évacué en urgence : le silence officiel inquiète
15:59
Le poids d'un nom : Étienne Eto'o choisit Villarreal B pour échapper à l'ombre

Le poids d'un nom : Étienne Eto'o choisit Villarreal B pour échapper à l'ombre

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo