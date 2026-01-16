Camer.be
Jacques Bertrand Mang, un dissident du PCRN convoqué après ses critiques sur les déchets à Douala
L’activisme politique au Cameroun connaît un nouveau rebondissement avec la convocation de Jacques Bertrand Mang, ancien cadre dissident du PCRN, à la Police judiciaire de Douala ce 20 janvier. Cette mesure intervient après ses critiques répétées visant la gestion des déchets dans la capitale économique et son implication personnelle du maire, Roger Mbassa Ndine.

L’affaire dépasse le simple fait d’ordre public. Elle soulève des questions sur la liberté d’expression et les tensions au sein de l’opposition à l’approche des élections locales et législatives de 2026. Mang, connu pour ses prises de position virulentes, a récemment qualifié le PCRN de « parti politique constitué de roublards », pointant directement son président, Cabral Libii. Sa dénonciation des insuffisances municipales à Douala, une ville dont la propreté est un enjeu crucial, l’a placé en première ligne.

La convocation policière est perçue par certains observateurs comme une tentative de faire taire une voix dissonante. Elle intervient dans un contexte où la gestion de Douala par Roger Mbassa Ndine est régulièrement questionnée, y compris par d’autres personnalités publiques qui s’interrogent sur la réalité de ses actions pour la cité. L’élection même du maire en 2020 avait été entachée de polémiques, un arrêté ministériel annonçant curieusement les résultats la veille du scrutin.

Cette affaire pose une question fondamentale : la dénonciation des problèmes d’hygiène publique et de gestion urbaine doit-elle conduire un citoyen, fût-il un opposant politique, devant la police ?

