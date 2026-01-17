Camer.be
Calixthe Beyala dénonce la « misère facebookeuse » et défend son mode de vie
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Calixthe Beyala dénonce la « misère facebookeuse » et défend son mode de vie :: CAMEROON

L'écrivaine camerounaise Calixthe Beyala a déclenché une vive polémique en ligne. Dans un post incendiaire, elle fustige ce qu'elle nomme la « misère facebookeuse », visant les critiques adressées à son train de vie et sa gestion de biens immobiliers multiples.

Pour Beyala, cette misère n'est pas économique, mais intellectuelle et morale. Elle la décrit comme une gangrène de l'esprit, alimentée par la jalousie et une pensée simpliste, qui se répand dangereusement sur les réseaux sociaux. Elle oppose à cette « folie collective » l'image d'une gestion raisonnée et moderne de la fortune.

L'autrice répond ainsi à ses détracteurs qui s'interrogent sur la gestion de ses propriétés. Elle explique un système rodé : grâce aux banques en ligne et aux virements à distance, elle assure la continuité des salaires de son personnel, où qu'elle se trouve. Pour elle, cette organisation n'est pas du luxe, mais de l'humanisme et une gestion responsable des hommes, évitant des licenciements inutiles.

Le ton monte d'un cran lorsque Beyala aborde les menaces qu'elle dit recevoir, notamment sur de prétendus risques à retourner au Cameroun. Elle rétorque avec une ironie cinglante, assimilant ces intimidations à des méthodes archaïques, « le dernier rempart des sauvages du 21ème siècle ». Sa question finale, « Où est donc Hadja Awa ? », reste une énigme lancinante, peut-être une référence à une autre affaire ou disparition non élucidée.

Ce coup de gueule soulève une question fondamentale sur la nature du débat public à l'ère numérique. Quand la critique légitime bascule-t-elle dans la haine et l'aveuglement collectif ? Et à l'inverse, la réponse par le mépris et la provocation est-elle la bonne manière de désamorcer cette violence verbale en ligne ?

#CalixtheBeyala #MisèreFacebookeuse #Polémique #RéseauxSociaux #Cameroun #Société #Literature

