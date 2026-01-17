Camer.be
Eneo vs Prometal : Le bras de fer électrique qui secoue l'industrie camerounaise
CAMEROUN :: ECONOMIE

Eneo vs Prometal : Le bras de fer électrique qui secoue l'industrie camerounaise :: CAMEROON

Le torchon brûle entre le fournisseur national d'électricité, Eneo, et l'un des fleurons de l'industrie métallurgique camerounaise, Prometal. Une menace de coupure plane sur les installations de l'industriel, accusé de ne pas avoir honoré une facture salée de près de 10 millions d'euros. Ce bras de fer n'est pas un simple différend commercial ; il révèle les fragilités d'un secteur énergétique crucial et les tensions au cœur de l'économie camerounaise.

Eneo, l'opérateur en charge de la production et de la distribution d'électricité, est lui-même sous haute tension financière. Engluée dans une spirale de dettes, l'entreprise peine à équilibrer ses comptes, subissant de plein fouet les impayés de ses gros consommateurs. Prometal, géant de l'acier, se retrouve ainsi au centre d'une équation complexe où la viabilité d'un service public essentiel croise la survie d'une industrie lourde créatrice d'emplois.

La somme due, environ 6,5 milliards de FCFA, représente une bouffée d'oxygène vitale pour Eneo, dont la trésorerie est constamment sous pression. Les conséquences d'une éventuelle coupure pour Prometal seraient désastreuses : arrêts de production, pertes économiques massives et un impact social non négligeable. C'est tout l'écosystème de la production industrielle du pays qui retient son souffle.

Cette situation met en lumière les défis structurels de la gestion énergétique au Cameroun. Entre tarifs subventionnés, vétusté des infrastructures et culture de l'impayé, Eneo navigue à vue. Le gouvernement, actionnaire majoritaire via la Société Nationale d'Investissement, est interpellé et devra sans doute trouver une solution pour éviter une crise industrielle majeure.

Le dénouement de cette confrontation dépassera le cadre des deux entreprises. Il posera les jalons d'une nouvelle approche en matière de recouvrement de créances dans un secteur vital. L'enjeu est clair : assurer la pérennité de l'approvisionnement électrique pour soutenir la croissance économique nationale.

Ce conflit de paiement est-il le symptôme d'une défaillance plus large de la gouvernance économique au Cameroun ?

