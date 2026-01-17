Camer.be
Réinsertion des anciens combattants : le MINDEF et le FNE scellent un partenariat stratégique
CAMEROUN :: Réinsertion des anciens combattants : le MINDEF et le FNE scellent un partenariat stratégique :: CAMEROON

Le Ministère de la Défense (MINDEF) et le Fonds National de l’Emploi (FNE) ont procédé, le 15 janvier 2025, à la signature d’une convention de partenariat visant la reconversion professionnelle et la réinsertion socioéconomique des anciens combattants et des victimes de guerre. La cérémonie s’est tenue dans la salle des Actes du MINDEF, à Yaoundé, en présence de plusieurs responsables civils et militaires.

La convention a été paraphée par Joseph Beti Assomo, ministre de la Défense et maître des lieux, et Camille Moute à Bidias, directeur général du Fonds National de l’Emploi.

Dans son allocution de circonstance, le ministre de la Défense a tenu à lever toute ambiguïté sur la portée de cet accord. Il a précisé que cette convention ne saurait être perçue comme une action à caractère humanitaire ou un simple encadrement social en faveur des anciens combattants. Selon lui, il s’agit avant tout d’un acte relevant pleinement de la Défense nationale, inscrit dans la vision d’une Défense globale et inclusive.

 « Le suivi et la réinsertion des anciens combattants ne relèvent pas uniquement d’une approche sociale ou humanitaire. Ils constituent une véritable question de Défense nationale », a souligné Joseph Beti Assomo.

Le patron de la Défense a rappelé qu’un ancien combattant bien encadré, valorisé et réinséré devient un acteur de stabilité, un vecteur de transmission des valeurs de paix et un gage de cohésion sociale. À l’inverse, toute marginalisation ou abandon de cette catégorie sociale constitue une source potentielle de vulnérabilité pour la Nation.

Dans cette perspective, la convention MINDEF–FNE s’inscrit comme une réponse concrète aux défis de la prévention des conflits et de la consolidation durable de la paix, à travers la réintégration sociale et économique de celles et ceux qui ont servi la Patrie sous les armes.

Le ministre a également salué le rôle du Fonds National de l’Emploi, institution investie depuis plusieurs décennies d’une mission de service public dans la promotion de l’emploi et de l’auto-emploi. À travers son action, le FNE contribue directement à la stabilité sociale, à la prévention des vulnérabilités économiques et au renforcement de la cohésion nationale, en parfaite complémentarité avec les objectifs de Défense poursuivis par le MINDEF.

Concrètement, la convention prévoit la mise en œuvre d’un programme structuré de reconversion et de réinsertion économique des anciens combattants. Ce dispositif offrira un cadre d’accompagnement intégrant la formation, le financement, l’insertion professionnelle et le suivi-évaluation, afin de permettre aux bénéficiaires de redevenir des acteurs productifs du développement national.

Pour Joseph Beti Assomo, ce partenariat constitue également une contribution significative au renforcement du lien Armée–Nation. Il illustre de manière éloquente que la Défense nationale est une œuvre collective, mobilisant non seulement les forces de défense, mais aussi les administrations civiles, les collectivités territoriales décentralisées, le secteur privé et la société civile.

À travers cette initiative, le gouvernement de la République réaffirme que la Défense nationale ne se limite pas aux opérations militaires. Elle s’exprime également par la reconnaissance, la valorisation et la réinsertion de celles et de ceux qui ont servi le Cameroun avec honneur et fidélité.

Le ministre de la Défense a exprimé le vœu que cette convention produise des résultats concrets, quantifiables et mesurables, au service de la paix, de la stabilité et du développement inclusif du Cameroun, se disant pleinement confiant quant à l’atteinte de ces objectifs.

