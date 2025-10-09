Cameroun 2025 : Tchiroma et la crainte de protestations post-électorales :: CAMEROON

À l’approche de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, la scène politique camerounaise est marquée par une forte tension, portée notamment par le candidat Issa Tchiroma. L'ancien ministre, désormais figure de l'opposition, laisse planer la menace de contestation des résultats en cas de doute sur la régularité du scrutin, une perspective qui fait redouter l'éclatement de manifestations à travers le pays .

Le climat politique est déjà très polarisé, notamment depuis la disqualification controversée de Maurice Kamto, considéré comme le principal challenger du président sortant Paul Biya . Dans ce contexte, les propos musclés de Tchiroma, qui affiche un seuil de tolérance zéro pour la fraude, résonnent avec une acuité particulière. Son parcours, lui qui fut un allié de Biya avant de quitter le gouvernement en juin 2025, lui confère une stature singulière et accroît sa crédibilité en tant que critique du régime .

Les analystes observent que les autorités pourraient riposter par des mesures d'intimidation, telles que des assignations à résidence ou une surveillance accrue, des méthodes déjà employées contre d'autres leaders de l'opposition . Cette stratégie porte en elle le risque d’attiser encore plus les frustrations d’une partie de l'électorat, en particulier chez les jeunes qui expriment un profond sentiment de marginalisation et de doute quant à la légitimité du processus électoral .

Le Cameroun se trouve ainsi à une croisée décisive. La période suivant l'élection sera cruciale pour l'avenir du pays, entre l'apaisement ou la montée des tensions. La manière dont les différentes parties géreront l'annonce des résultats déterminera si le pays s'achemine vers une crise politique ouverte ou réussit à préserver un calme précaire. La communauté internationale suit de près ces développements, consciente que la stabilité de toute la sous-région d'Afrique centrale est en jeu .

