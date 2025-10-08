Camer.be
Paul Biya : 27 promesses non tenues qui interrogent sur le développement du Cameroun
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Paul Biya : 27 promesses non tenues qui interrogent sur le développement du Cameroun :: CAMEROON

Alors que la campagne pour l'élection présidentielle bat son plein, la litanie des engagements non concrétisés par le régime de Paul Biya refait surface. Après plus de quatre décennies au pouvoir, le contraste entre les annonces et la réalité du terrain interpelle. De nombreux projets structurants, présentés comme des priorités, sont restés lettre morte, laissant les Camerounais dans l'attente d'un développement qui ne vient pas.

Parmi ces promesses non tenues, on compte le premier tramway camerounais, annoncé pour 2014 et toujours invisible en 2025. Dans le secteur énergétique, l'installation de 35 MW de solaire dans le Grand Nord par Eneo ou la production de 150 à 300 MW d'électricité à Édea par un consortium norvégien, promises respectivement pour 2019 et 2015, n'ont pas vu le jour. Le secteur agricole n'est pas en reste, avec un projet de 178,5 milliards de FCFA pour développer les arbres fruitiers ou un programme visant à planter 100 000 hectares d'anacardiers pour une hypothétique leadership mondial, tous deux annoncés en 2015 et 2017.

Les infrastructures de transport et d'industrie peinent également à se matérialiser. La rénovation de l'aéroport de Douala à hauteur de 153 milliards de FCFA, promise depuis 2012, tout comme la construction de l'aéroport de Kribi (2014) et l'extension du chemin de fer vers le Tchad (2014), sont dans l'impasse. L'unité de montage de véhicules à Kribi est au point mort. Même le secteur de la santé, avec l'objectif de « santé pour tous en l'an 2000 », montre ses limites, alors que le paludisme continue de faire des ravages. Selon l'OMS, le Cameroun figure toujours parmi les pays supportant une part importante de la charge mondiale de cette maladie .

Ces projets avortés, qui touchent à l'énergie, aux infrastructures, à l'agro-industrie et au social, dressent le tableau d'un développement entravé. Ils alimentent un sentiment de défiance et soulèvent des questions cruciales sur la concrétisation des engagements politiques et les véritables priorités en matière de développement national. Alors que de nouvelles promesses sont faites en période électorale, les Camerounais sont en droit de s'interroger sur la capacité du régime à transformer la parole en actes pour un avenir meilleur.

L'actualité en vidéo