Gabon : les jeunes ingénieurs gabonais de la Diaspora unis pour le Développement

Le 28 décembre 2024 : une date marquante pour la jeunesse gabonaise de la diaspora. C’est dans le cadre élégant et prestigieux du restaurant « Le 66 des Champs-Élysées », que s’est tenue une réunion du Forum des Ingénieurs et Consultants Gabonais de la Diaspora (FI.CO.GA. D). Ce forum, porté par une ambition noble, a pour vocation de rassembler jeunes ingénieurs, consultants et entrepreneurs gabonais vivant à l’étranger autour d’une mission commune : contribuer activement au développement du Gabon. Les secteurs visés incluent les nouvelles technologies, l’industrie, la formation, l’entrepreneuriat, l’éducation et l’éveil intellectuel.

Présidée par Jéhu Ndoumi, Ambassadeur international du programme Youth Conneckt Cameroon et PDG de YUNUS SA, cette première rencontre était une occasion d’établir des connexions entre les membres et de poser les bases d’une coopération stratégique. L’objectif ? Tisser une toile solide de partenariats qui reliera la diaspora aux opportunités de développement de leur pays, tout en insufflant une vision panafricaniste porteuse d’espoir et d’ambition. Dans son intervention inspirante, Jéhu Ndoumi a exhorté ses compatriotes à devenir les architectes du renouveau économique du Gabon. Selon lui, l’heure n’est plus à tendre la main vers le pouvoir en place, mais à investir leurs compétences et ressources pour accompagner les changements en cours. Il a mis en avant une démarche spécifiquement économique, insistant sur la nécessité de mobiliser les talents pour générer des solutions concrètes aux défis nationaux.

Une diaspora unie pour un Gabon en devenir

Parmi les participants figuraient des jeunes personnalités influentes membres du conseil d’administration de l’association, telles que Wolfgane Byambou Nzebi, président de l’association, Romaric Saphoo, Régis Mbari, et Vivien Allogho-Eyi, tous ingénieurs ou experts dans divers domaines. Solidement ancrée dans l’Essonne et rayonnant à travers l’Europe, avec des antennes actives au Gabon, l’association s’affirme comme un catalyseur du futur changement économique.

Dans une intervention marquée par l’élan et la détermination, Jéhu Ndoumi a rappelé à ses interlocuteurs leur rôle central : celui de ne plus être de simples demandeurs, mais bien des créateurs de valeur, des « apporteurs d’affaires ». La diaspora, par son immersion dans des environnements occidentaux compétitifs et diversifiés, possède un avantage stratégique qu’elle se doit de mettre au service du Gabon. Ce riche vivier d’expériences et d’idées nouvelles peut, selon lui, ouvrir des perspectives panafricanistes tout en répondant aux besoins pressants du pays : combattre le chômage et la pauvreté par des projets structurants.

L’expérience européenne, un levier pour le Gabon

Les membres du FI.CO.GA. D ont accueilli ces idées avec enthousiasme, reconnaissant en elles une double opportunité : celle d’agir pour l’Afrique tout en enrichissant leur propre parcours. Ils ont évoqué l’exemple du Maroc, où les étudiants retournent après leurs études avec des projets mûrement réfléchis pour contribuer activement au développement national. Ainsi, cette vision s’inscrit dans une démarche où épanouissement personnel et engagement collectif ne font qu’un.

« Investir aujourd’hui pour bâtir demain »

Clôturant la réunion sur une note d’espoir et de détermination, Jéhu Ndoumi a réaffirmé l’urgence d’agir : « Le Gabon a besoin de vous, l’Afrique a besoin de vous, et c’est maintenant qu’il faut investir. » Il a également promis un soutien concret via YUNUS SA, son institution financière, pour accompagner les initiatives des membres et garantir la réussite de cette dynamique prometteuse. Ainsi, cette première réunion marque une étape fondatrice, une prise de conscience collective des défis à relever et des opportunités à saisir. Les membres du FI.CO.GA. D repartent avec une conviction forte : bâtir un avenir prospère pour le Gabon, tout en cultivant une dignité retrouvée et une vision globale, portée par le potentiel infini de l’Afrique.