Une pluie de médailles, vagues de youyous pour les employés de Bano Palace Hôtel

Gabriel Mbomgnin, le Président directeur général de cet hôtel basé au quartier Akwa à Douala se positionne comme l'un des meilleurs managers en la matière. Le secrétaire général des services du gouverneur, représentant personnel de monsieur le gouverneur de la région du Littoral, est venu donner l'onction de l'Etat à cette initiative du fils du village Bano dans le groupement Fotouni.

Une ambiance festive ce mardi 23 décembre 2025. La salle des conférences « Fotouni » de Bano Palace Hôtel à Douala est prise d’assaut par une foule bigarrée et immense. Hommes, femmes et enfants sont là. Et aussi des bouquets de fleurs pour célébrer le couronnement et le rayonnement de nombreuses carrières des employés de Bano Palace Hôtel, appelés à recevoir des médailles de travail en or, en argent et en vermeil. Une distinction spéciale à Marcel Ekolwa, l’un des 34 employés de Bano Palace récompensés. Il a reçu trois médailles (or, argent et vermeil) à la fois pour ses 30 ans de service. Jean Marie Siekalie, chef cuisinier, Arlette Kuikeu Bellone, Daniel Ngueido, Ange Patrice Ndinze, délégué du personnel, ont été aussi médaillés.

Des trophées de guerre significatifs pour chaque employé sont célébrés non seulement par le Président directeur général de Bano Palace Hôtel, Gabriel Mbomgnin, mais aussi, par de nombreux employés accompagnés des membres de leurs familles. Une cérémonie de réjouissance rehaussée par la présence d’Aboubakary Haman Tchiouto, secrétaire général des services du gouverneur du Littoral à Douala, représentant personnel du gouverneur de la région du Littoral. Le fonctionnaire a félicité Gabriel Mbomgnin pour ses œuvres et sa contribution au rayonnement et à la vitalité du secteur hôtelier au Cameroun. Tout comme, il a aussi invité les employés décorés par diverses médailles à se sentir honorés par l’Etat, mais aussi, à faire de l’émulation dans l’action et de la sagesse dans les comportements des leviers de leur déploiement en milieu professionnel.

L’Hôtel Bano Palace a ouvert ses portes le 1er Octobre 2007 et a été inauguré le 29 Avril 2008 par le ministre du Tourisme d’alors, Abba Sadou. C’est un compartiment de 64 chambres de luxe, 10 suites seniors et 06 suites juniors, soit un total de 80 chambres. 5 salles de réunion et conférences, 2 bars restaurants, une piscine au-dessus du quatrième niveau, une salle de sport et aussi une spacieuse salle de massage et de relaxation viennent tout compléter. Surtout que Bano Palace Hôtel inauguré en 2008 apparaît comme l’une des entreprises vitrines de la modernisation du secteur hôtelier au Cameroun. Idéalement situé au cœur du quartier des affaires de la charmante ville de douala, capitale économique du Cameroun, le Bano Palace offre un alliage de modernité et de convivialité dans une ambiance chaleureuse, soigné par un décor atypique aux cultures africaines, ce qui constitue un avantage de marque pour des voyages d’affaires ou de loisirs, pour des séjours de longue et de courte durée.

80 Ainsi, pour son promoteur, Gabriel Mbomgnin, il a généré une centaine d’emplois directs créés à travers ses partenaires et ses prestataires. De ce fait, il poursuit en soulignant que Bano Palace Hôtel, « c’est environ 200 emplois directs et indirects ». « Ce dynamisme repose avant sur la motivation de notre personnel uni autour d’une culture d’entreprise forte marquée par le sens de la responsabilité sociale et collective », explique Gabriel Mbomgnin. S’adressant à ses employés, ce chef d’entreprise déroule : « Chers collaborateurs, ces jours vous êtes 34 travailleurs acharnés à être récompensés pour votre courage et vos efforts constants. C’est l’occasion de vous réjouir et d’être fiers.»

L’un des récipiendaires a reçu 03 médailles pour ses 32 années de service. Il y a eu aussi 15 récipiendaires de deux médailles. Leurs années de service oscillent entre 15 et 25 ans et 18 récipiendaires dont l’ancienneté varie entre 10 et 15 ans. Un vibrant hommage a été rendu par le promoteur à tous les travailleurs retraités de Bano Palace. « Je ne saurais terminer sans remercier mes épouses sans qui ces réalisations n’auraient jamais pu exister. Merci pour votre accompagnement.

A tous les collaborateurs qui n’ont pas reçu de distinction, vos efforts conjugués contribuent au rayonnement de notre entreprise. Vous devez travailler plus pour être au registre des prochains médaillés de Bano Palace Hôtel », conclut le Président Directeur général de Bano Hôtel Place, Mbomgnin Gabriel.

