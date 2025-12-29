Camer.be
Mbomgnin Gabriel: Grand notable à Fotouni et manager visionnaire à Douala
En faveur de  l’expertise nationale pour une compétitivité internationale, le promoteur et Président directeur général de Bano Palace Hôtel à Douala a opté pour le renforcement de l’expertise et des mains-d’œuvre nationales.

Gabriel Mbomgnin, après la tenue  du conseil municipal de la commune de Bandja, le 19 décembre dernier, a pris la route de Douala pour faire valoir sa casquette de chef d’entreprise. Entre la tenue de plusieurs  réunions de réglage avec ses collaborateurs de Bano Palace Hôtel, il a personnellement supervisé la cérémonie de remise des médailles de travail à 34 employés de cet établissement hôtelier. Une rencontre non seulement festive, mais aussi de bilan sur les acquis de Bano Palace Hôtel en 18 ans d’existence. 

Un âge de maturité pour cet hôtel trois étoiles hissé au quartier Akwa à Douala. Au début, dans l’optique d’arriver cette structure internationale, Gabriel Mbomgnin, en bon visionnaire, a opté de confier la direction de son hôtel à un expatrié. Ainsi, il tient au respect les standards internationaux dans cet environnement. Après une stabilisation des activités, il a confié la direction de l’hôtel à un camerounais. Plusieurs postes stratégiques ou les emplis des subalternes sont occupés par des cadres nationaux. Et Bano Palace Hôtel reste compétitive à l’international.

Grand notable du groupement Fotouni, arrondissement de Bandja, département du Haut-Nkam, Gabriel Mbomgnin, officiellement polygame porte fièrement son titre traditionnel de « Fowagap », qui signifie le chef qui distribue.

Attaché aux traditions? plusieurs espaces de son hôtel portent des noms liés au village Fotouni. D’ailleurs, « Bano », c’est le nom de son quartier natal.   Un quartier qui à Fotouni est le reflet de la modernité et des commodités.  Ce qui fait que Bano Palace Hôtel sous l’impulsion de Gabriel Mbomgnin  se présente comme une option contemporaine avec des services modernes, suggérant une construction ou rénovation relativement récente. Son histoire est liée à son emplacement idéal dans le quartier commercial d'Akwa, proche des centres névralgiques de Douala (aéroport, port), le rendant incontournable.

