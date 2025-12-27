La Côte d’Ivoire et le Cameroun ont rendez-vous à la CAN :: CAMEROON

Deux nations au statut bien connu de tous

Le temps sera reluisant ce dimanche 28 décembre 2025 pour le public, les fans et les amoureux du football. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un nouveau pas dans cette fin d’année. Pour le compte de la 2ème journée phase de groupes de AFRIQUE – CUP OF NATIONS la bataille sera rude sur le terrain pour encore donné et être le meilleur ceci à travers Supergooal !

Le leadership comme le principal objectif

Dans l’affiche COTE D’IVOIRE - CAMEROUN profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine attractive et attrayante. Une affiche qui met aux prises les deux nations d’histoire qui devront se mettre en branle au vu de l’opportunité et dont il faudra se donner à fond pour faire un résultat pour ne pas compromettre leur chance dans ce groupe F.

Tenant du titre avec sa cote de 2.19, la COTE D’IVOIRE profitera du fait de son statut pour se surpasser afin d’avoir le bon résultat et s’adjuger d’une autre victoire devant un adversaire et concurrent. Une autre opportunité pour les coéquipiers de AMAD DIALLO de maintenir leur bonne forme et se mettre en confiance afin de maintenir leur suprématie devant leur adversaire du jour.

Pour la CAMEROUN avec sa cote de 3.19, il faudra réaliser un bon match sur le terrain face à un adversaire de poids en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à ce dernier en prenant une belle option au terme de la rencontre et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui sera bénéfique pour prendre sa revanche. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de NOUHO TOLLO qui devront tenter leur chance dans ce duel et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur fera un bien pour la confiance.

Ce sera d’ailleurs la 8ème fois que les deux sélections se rencontrent toutes compétitions confondues avec 04 victoires pour les éléphants de Côte d’Ivoire contre 02 victoires pour les Lions Indomptables du Cameroun et un match nul et il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

