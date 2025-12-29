Camer.be
CAN 2025 : Cameroun et Côte d'Ivoire se neutralisent dans un choc physique intense
Le choc tant attendu entre les Lions Indomptables et les Éléphants a tenu toutes ses promesses en offrant une confrontation d'une intensité rare. Ce nul un partout reflète parfaitement l'équilibre des forces sur le terrain, où l'engagement athlétique a souvent pris le pas sur la fluidité technique. Pour cette rencontre capitale de la Coupe d'Afrique des Nations, le staff camerounais a réitéré sa confiance en un système défensif à trois centraux. Cette option tactique visait à densifier l'entrejeu grâce à des pistons mobiles, créant un surnombre nécessaire pour contrer la qualité technique ivoirienne. Face à eux, le trio composé de Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Franck Kessié a fait preuve d'une maîtrise remarquable, parvenant à initier des séquences offensives dangereuses malgré la pression constante.

Toutefois, ce dispositif expérimental a montré ses limites lors des phases de transition. La défense camerounaise s'est parfois retrouvée exposée, subissant les conséquences de replis défensifs tardifs. Les Ivoiriens ont su exploiter ces brèches, notamment sur une action menant à un but finalement annulé pour une position de hors-jeu. Dans ce contexte difficile, la prestation de Carlos Baleba a été salvatrice. Positionné en sentinelle devant la défense, il a colmaté les brèches et stabilisé le bloc équipe. Offensivement, l'activité débordante de Danny Namaso a permis aux Lions de rester menaçants, confirmant que le collectif camerounais s'appuie davantage sur sa puissance athlétique et son tempérament que sur de pures individualités.

Malgré cette solidité affichée, le football africain de haut niveau exige une précision technique accrue. Pour espérer aller loin dans la compétition, les Lions devront fluidifier leurs sorties de balle depuis l'arrière afin de mieux servir leurs flèches offensives comme Bryan Mbeumo. L'enjeu est désormais tourné vers le troisième match de poule contre le Mozambique. Cette équipe, forte de son succès face au Gabon, se présente comme un adversaire redoutable et décomplexé. Le classement reste serré et la qualification pour les huitièmes de finale passera impérativement par une victoire. Pour le Cameroun, il s'agira de transformer son hégémonie physique en une domination technique capable de faire sauter le verrou mozambicain lors du prochain match décisif. Cette confrontation s'annonce comme un véritable test de caractère pour une équipe qui reste, malgré les doutes, l'une des cibles prioritaires pour toutes les nations en quête de prestige sur le continent. Les hommes de David Pagou devront hausser leur niveau de jeu pour valider leur ticket pour le prochain tour et confirmer leur statut de outsider.

