-
© Pour Camer.be : Par Michel Enony
- 28 Dec 2025 23:41:44
- |
- 578
- |
-
CAMEROUN :: Africa Forest Group : Pour la lutte contre les changements climatiques :: CAMEROON
Réunis en Assemblée générale ce 27 décembre 2025, les membres d’Africa Forest Group (AFG) ont élaboré des perspectives et projets de l'année 2026.
« Actuellement, Africa Forest Group ne bénéficie pas encore de financements externes ou de subventions. Les fonds levés aujourd'hui serviront donc à concrétiser et financer nos actions futures, notamment celles de 2026. » Devant les membres de l'association qu'elle préside, Cassandra Bongogni a tracé les orientations et les perspectives de la nouvelle année.
Au cours de cette Assemblée générale, tenue au jardin Zoo-Botanique de Mbog-Betsi dans le 6ᵉ arrondissement de Yaoundé, une cagnotte symbolique a été constituée pour le budget 2026.
Née il y a deux ans, AFG s'est donnée pour mission de protéger l'environnement et de lutter contre les changements climatiques au Cameroun. Pour 2026, l'association nourrit de grandes ambitions. « L'un de nos objectifs majeurs est d'informer, d'éduquer et de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et au développement durable », affirme sa présidente.
Dans cette optique, des interventions dans plusieurs établissements scolaires, du primaire au secondaire, sont déjà envisagées. L'idée, précise-t-elle, est de « faire naître chez nos cadets une réelle responsabilité et citoyenneté environnementales ».
Le conseiller de l'association, le colonel des Eaux et Forêts Jean-Paul Kevin Mbamba Mbamba, s'est dit satisfait du bilan de l'année 2025 et plein d'espoir face aux projets de 2026. Il a exprimé le vœu que « la graine semée par l'association puisse devenir une forêt ». « AFG donne une dimension pratique à des enseignements souvent trop théoriques, tout en créant un pont entre le monde professionnel et le monde académique. C'est une aubaine pour les jeunes étudiants membres, qui ont ainsi l'occasion de rencontrer des professionnels aguerris, d'assister à des conférences... Ce sont des aspects à renforcer à l'avenir », a-t-il souligné.
Cette Assemblée générale a été enrichie par deux conférences : « Les manifestations des changements climatiques au Cameroun », présentée par Arsène Siewe, ingénieur forestier spécialiste en changement climatique et REDD+, et « Agriculture Intégrée : Produire durablement tout en protégeant nos forêts et notre environnement », animée par Cyrille Akoula Nsong, ingénieur agronome et expert en protection des cultures.
