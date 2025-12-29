Affaire Anicet Georges Ekane : la famille réclame la dépouille au SED au Cameroun :: CAMEROON

L’actualité judiciaire et politique camerounaise est marquée ce lundi par une démarche officielle et solennelle entreprise par les conseils de la famille de feu Anicet Georges Ekane. Dans une correspondance datée du 29 décembre 2025, les avocats Me Hippolyte Meli et Me Emmanuel Simh ont saisi officiellement le Secrétaire d’État à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale afin d’obtenir la levée des restrictions pesant sur la dépouille de l’illustre disparu. Cette demande de remise du corps, déposé à la morgue de l’Hôpital Central de Yaoundé sous la responsabilité directe des autorités de défense, met en lumière les tensions administratives et judiciaires qui entourent encore ce dossier sensible.

Pour les ayants droit, représentés par sa veuve Jeanne Edwige Sogue, ses enfants ainsi que ses frères et sœurs, l’enjeu est avant tout humain et culturel. La famille souhaite désormais entrer en possession des restes mortels pour organiser des obsèques dignes, une étape entravée jusqu'ici par des mesures de conservation judiciaire. Le document officiel souligne que les préparatifs pour les funérailles sont déjà engagés et que les proches sont prêts à assumer l'intégralité des frais de morgue dès que la mainlevée des restrictions sera actée par le ministre. Cette procédure intervient dans un contexte de crise politique au Cameroun où les figures de l'opposition et de la société civile font souvent l'objet d'une attention sécuritaire particulière.

L'actualité judiciaire camerounaise se cristallise autour de cette requête qui interroge sur la nature des restrictions maintenues par le Secrétariat d’État à la Défense. Anicet Georges Ekane était une figure dont l'héritage et l'engagement ont marqué le paysage public, et l'implication d'avocats de renom comme Me Emmanuel Simh souligne la dimension stratégique de cette affaire. Le droit à la sépulture est ici invoqué de manière implicite comme un principe fondamental que les autorités se doivent de respecter pour permettre le deuil familial. Le silence ou la réponse du SED sera scruté de près par les observateurs nationaux et internationaux, car il témoignera de la volonté d'apaisement ou de maintien d'une ligne de fermeté administrative.

Derrière cette lettre de demande de levée des restrictions, se joue également la question de la liberté des droits humains au sein des institutions sécuritaires. Le fait que la dépouille soit placée sous la responsabilité du SED plutôt que sous un régime civil classique indique une procédure d'exception ou une enquête en cours dont les conclusions se font attendre. La succession d'Anicet Ekane devient ainsi un dossier emblématique des difficultés rencontrées par les familles pour clore le chapitre du deuil lorsque la justice et la défense interfèrent dans le domaine privé. L'issue de cette requête permettra de déterminer si les préparatifs engagés par la famille pourront aboutir à une cérémonie d'adieu dans les prochains jours.

