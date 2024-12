FRANCE :: Cécile Happi : Vingt années dédiées à l’intégration par les médias et la culture à Rouen

Dans la paisible ville de Rouen, nichée au cœur de la Normandie, le dimanche 15 décembre 2024 restera gravé comme une journée exceptionnelle. Malgré le froid de l’hiver, une chaleur particulière a marqué un événement plein de générosité et de reconnaissance. Cécile Happi, journaliste engagée et passionnée par les causes nobles, rendait hommage à ceux qui ont marqué son parcours en attribuant des Trophées des Leaders. Ces distinctions, offertes à des figures d’exception, célèbrent le soutien indéfectible apporté à ses initiatives en faveur des quartiers en difficulté.



Pour comprendre l’énergie infatigable de cette femme de cœur, il faut remonter dans le passé et explorer la trajectoire inspirante d’une vie dédiée à l’action sociale et culturelle.



Cécile Happi, diplômée de l’École Supérieure de Journalisme de Paris, partage ses racines académiques avec le célèbre journaliste Pascal Praud. Issue d’une famille camerounaise, où son père exerçait comme photojournaliste dans les turbulentes années 60, Cécile a grandi au carrefour des images et des récits. Son enfance baignée dans l’univers de la communication visuelle a nourri un rêve qu’elle concrétisera une fois en France. Elle a bravé les obstacles d’un métier souvent difficile d’accès pour une femme issue de la diversité.



Consciente de son potentiel et des défis inhérents à une double appartenance culturelle, Cécile a fondé l’association LOGACITÉ, un projet ambitieux visant à promouvoir l’intégration et l’insertion sociale à travers les médias et la culture. Ce choix audacieux s’inscrivait dans une volonté de transformer les outils de communication en leviers d’émancipation.



Accompagnée par des mentors influents, tels que Monsieur Debréteuil du magazine Amina, Cécile parcourut les contrées normandes, quêteuse infatigable de financements et de soutiens. Son objectif ? Former les jeunes des quartiers populaires à maîtriser les subtilités de la communication : tenir un micro, capturer des plans significatifs, et surtout, raconter des histoires capables d’impacter leur environnement.



Au fil des années, LOGACITÉ est devenue une porte d’entrée vers l’emploi pour plus d’un millier de jeunes, à qui elle offre souvent leur premier job d’été ou une précieuse expérience professionnelle. Grâce à sa ténacité, Cécile a su interpeller les entreprises locales, les encourageant à ouvrir leurs portes aux talents des quartiers oubliés. Chaque stage obtenu, chaque contrat signé résonne comme une victoire contre les inégalités.



Lors de la cérémonie des Trophées des Leaders, l’émotion était palpable. Parmi les lauréats figuraient des journalistes distingués pour leur travail exemplaire, mais également des personnalités inattendues, telles que des auxiliaires de vie et d’autres figures anonymes, honorées pour leur solidarité. La présence remarquée du professeur Hugues Kenfack, éminent juriste et président de l’Université Toulouse Capitole, ajoutait un éclat particulier à cet événement.



LOGACITÉ est une grande et belle association. Elle est le creuset d’une ambition collective : celle de redonner aux citoyens leur voix et leur rôle dans la société. À travers des formations aux multimédias, au numérique et à l’éducation à la citoyenneté, elle œuvre à développer des compétences psychosociales et à sensibiliser aux enjeux du développement durable. LOGACITÉ s’impose ainsi comme un phare dans la brume des inégalités, elle guide les individus vers l’autonomie et la solidarité.



Cécile Happi, dans son combat pour une société plus juste, trace un chemin exemplaire. Son parcours est une invitation à croire en la puissance des médias et de la culture comme outils de transformation sociale.