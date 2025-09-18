Camer.be
Hommage à Marie Françoise Ewolo
En ce jour solennel, alors que résonne pour la dernière fois la voix familière du 13h, le micro s'incline, avec respect et émotion, devant Marie Françoise Ewolo, monument de la radio qui tire sa révérence ce 18 septembre après 38 années de dévouement, d’élégance et d’excellence journalistique.
 
Depuis près de quatre décennies, elle a été la voix du journal ,le 13h, mais surtout la voix de la rigueur, de l'éthique et de l'engagement. Une voix reconnaissable entre toutes : posée, sûre, rassurante. Une voix qui, au fil du temps, a traversé les générations, accompagné les foyers, informé la nation et formé des consciences.
 
Marie Françoise Ewolo n’est pas seulement une journaliste. Elle est une mémoire vivante de notre radio nationale, une figure tutélaire pour des générations de journalistes qui ont appris, à son contact ou à son écoute, l'art de l'information juste, l’exigence du mot juste, le respect de l’auditeur.
38 ans, c’est une vie au service du micro, une fidélité sans faille à la mission de service public, une élégance discrète, mais constante, dans un métier souvent ingrat.
Elle aura été la gardienne d’une certaine idée du journalisme, celui qui informe sans bruit, éclaire sans clamer, construit sans flatter.
À l’heure de son départ à la retraite ce n’est pas une simple page qui se tourne, c’est un chapitre entier de l’histoire radiophonique du Cameroun qui se referme. Mais comme toute grande voix, la sienne ne s’éteint pas ; elle s’inscrit désormais dans la mémoire collective, dans l’ADN de la profession, dans les cœurs de ceux qui l’ont écoutée, aimée, respectée.
 
Chère Marie Françoise Ewolo,( Mamoune )
Tu laisses derrière toi un héritage de dignité, d’exemplarité et de professionnalisme. Que la retraite te soit douce, paisible et à la hauteur de la grandeur de ton parcours. Merci pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu as donné, et pour tout ce que tu as laissé.
La radio te salue. Le pays te rend hommage. L’histoire inscrit ton nom en lettres majuscules.

