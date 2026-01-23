CAMEROUN :: David Pagou : Double Casquette Historique au Coton Sport de Garoua :: CAMEROON

Le football camerounais vient de vivre un séisme. David Pagou, sélectionneur des Lions Indomptables, cumule désormais deux responsabilités majeures : Manager Général et Entraîneur Principal du Coton Sport de Garoua. Une première dans l'histoire récente du championnat Elite One qui redéfinit les codes du football professionnel au Cameroun.

Un Retour aux Sources Chargé d'Ambitions

Ce n'est pas un territoire inconnu pour David Pagou. Ancien coach du club nordiste, il retrouve les couleurs verte et blanche avec une mission claire : ramener la formation la plus titrée du pays au sommet. Cette nomination double traduit la volonté de la direction de Garoua de professionnaliser sa structure en profondeur.

Le poste de Manager Général lui confère un regard stratégique sur l'organisation du club. Celui d'Entraîneur Principal le plonge dans le quotidien du terrain. Une combinaison rare qui exige une capacité exceptionnelle de gestion et de leadership.

Les Lions au Service du Coton

Le cumul de fonctions soulève évidemment des interrogations. Comment jongler entre les stages de la sélection nationale et les exigences hebdomadaires du championnat ? David Pagou devra orchestrer un calendrier millimétré, entre matchs de qualifications internationales et derby locaux.

Mais cette double position offre aussi des synergies inédites. Les joueurs du Coton Sport évoluant en équipe nationale bénéficieront d'une continuité tactique. Les talents locaux auront une visibilité directe auprès du sélectionneur. La rigueur internationale s'invite désormais à chaque séance d'entraînement à Garoua.

Un Signal aux Concurrents du Championnat

En s'attachant les services du sélectionneur national, le Coton Sport frappe fort sur le marché des entraîneurs. Ce coup stratégique positionne le club comme le plus attractif du championnat Elite One. Les meilleurs joueurs camerounais savent désormais qu'à Garoua, ils seront observés par celui qui compose la liste des Lions.

Cette nomination constitue également un défi pour les clubs rivaux. Comment rivaliser avec une structure qui bénéficie de l'expertise d'un technicien rodé aux joutes continentales ? La domination nordiste pourrait bien s'intensifier dans les mois à venir.

L'Ambition Africaine Relancée

Au-delà du championnat national, c'est sur la scène continentale que David Pagou devra faire ses preuves. Le Coton Sport, habitué des compétitions interclubs africaines, aspire à retrouver son lustre d'antan. Les phases de poules de la Ligue des Champions CAF ne sont plus qu'un objectif minimum.

Avec un double regard managérial et tactique, le technicien camerounais dispose des leviers pour transformer le club en référence régionale. Sa connaissance du football africain acquise avec les Lions devient un atout décisif pour les confrontations continentales.

Cette révolution verte et blanche redessine la carte du pouvoir dans le football camerounais. David Pagou parviendra-t-il à mener de front ces deux missions titanesques sans sacrifier l'une à l'autre ?

