CAMEROUN :: Guibaï Gatama fracasse la FECAFOOT : « L'hôpital se moque de la charité » :: CAMEROON

Alors que la FECAFOOT multiplie les recours contre la suspension de Samuel Eto'o par la CAF, un ancien cadre de l'instance brise le silence avec une ironie cinglante. Guibaï Gatama, journaliste et figure du football camerounais, suspendu depuis 2021 sans notification officielle, dénonce l'hypocrisie d'une fédération qui réclame aujourd'hui la transparence qu'elle refuse à ses propres victimes.

Quand la victime devient observatrice

Dans une publication devenue virale sur les réseaux sociaux, Guibaï Gatama n'a retenu aucun coup. L'ancien membre du comité exécutif de la FECAFOOT observe avec amertume que la fédération exige désormais de la CAF exactement ce qu'elle lui a refusé pendant quatre ans : une décision motivée.

Le parallèle est saisissant. Condamné à dix ans de suspension en 2021, Gatama affirme avoir découvert sa sanction via les réseaux sociaux. Malgré des relances répétées, aucune notification officielle ne lui serait jamais parvenue, le privant ainsi de son droit fondamental d'appel. Une situation qu'il juge identique à celle que traverse aujourd'hui la FECAFOOT face à la CAF.

L'argument de l'honneur retourné

La FECAFOOT a invoqué dans son communiqué officiel une atteinte à l'honneur de Samuel Eto'o. Pour Guibaï Gatama, cette posture est intenable. "De grâce, que la FECAFOOT évite surtout de convoquer l'argument de l'honneur... Ce serait l'hôpital qui se moque de la charité", écrit-il avec une ironie mordante.

L'ancien dirigeant rappelle que son propre honneur a été trainé dans la boue par des rumeurs de suspensions variant de dix à vingt ans, sans qu'aucun fondement juridique notifié ne vienne clarifier sa situation. La défense de l'honneur devient ainsi un boomerang pour une institution accusée de pratiquer elle-même ce qu'elle dénonce.

Au-delà du cas personnel, une analyse géopolitique

Guibaï Gatama élargit son propos au-delà de son cas personnel. Pour lui, la crise actuelle entre la CAF et Samuel Eto'o n'a rien d'un débat sur la bonne gouvernance. Il s'agit d'une épreuve de force entre "complices d'hier", des hommes puissants qui défendent des intérêts colossaux dans le football africain.

Cette lecture froide et désabusée évoque un combat sans merci où les perdants risquent une "neutralisation" définitive. Gatama cite en exemple un membre camerounais d'une commission de la CAF qui aurait été écarté avant la fin de la dernière CAN, illustration selon lui du sort réservé aux vaincus de ces guerres d'influence.

Deux poids, deux mesures

Le message de Guibaï Gatama révèle une contradiction profonde de la FECAFOOT. L'instance qui exige aujourd'hui de la CAF respect des procédures, motivation des décisions et garantie du droit de défense est la même qui pratique l'opacité totale dans sa gestion disciplinaire interne.

Cette dissonance soulève des questions fondamentales sur la crédibilité morale de la fédération dans son bras de fer avec la confédération africaine. Comment réclamer à l'instance supérieure ce qu'on refuse à ses propres membres ? Comment invoquer l'honneur quand on a soi-même bafoué celui d'autrui ?

Une voix dans le désert

La prise de parole de Guibaï Gatama intervient dans un contexte tendu où peu osent critiquer ouvertement la FECAFOOT. Son statut de suspendu lui confère paradoxalement une liberté de ton que d'autres acteurs du football camerounais n'ont plus.

Son analyse, bien que marquée par l'amertume d'une sanction qu'il juge injuste, met le doigt sur des dysfonctionnements structurels de la gouvernance du football camerounais. Elle pose aussi la question de la cohérence entre les discours et les pratiques dans les instances sportives africaines.

La suspension de Samuel Eto'o par la CAF ouvrira-t-elle enfin un débat sur la transparence et l'équité procédurale au sein des fédérations africaines, ou restera-t-elle un simple épisode dans les guerres de pouvoir qui minent le football continental ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp