Naples joue gros face à Chelsea en Ligue des Champions
Naples joue gros face à Chelsea en Ligue des Champions

Une occasion à saisir pour atteindre l’objectif

Les journées s'enchainent et les matchs se suivent en EUROPE – LIGUE DES CHAMPIONS, et les différentes formations en lice se donnent à cœur joie sur les terrains afin d'aller chercher la victoire dans cette phase fondamentale et aller au second tour.

Une autre journée qui sera à la hauteur des attentes

Le match SSC NAPOLI – CHELSEA FC est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous aviez voulue. Une rencontre importante opposant deux clubs en quête de leur aura qui essayeront de se mettre en branle sur le terrain pour avoir le meilleur résultat.

Avec sa cote de 2.50, CHELSEA FC huitième au classement devra profiter de son statut pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et aller faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra de se qualifier directement. Engagé à aller au bout de ses ambitions, les coéquipiers de MOISES CAICEDO devront tenir la barre haute pour venir à bout de leur adversaire afin de mettre les chances de leur côté au terme de ce match.

Mais il faudra cependant faire attention au SSC NAPOLI vingt-cinquième au classement avec sa cote de 2.65 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin de réaliser un match formidable devant son public lors de ce face à face et espérer avoir un résultat positif ce qui lui sera très favorable pour aller aux barrages. Les coéquipiers de SCOTT MCTOMINAY mouilleront le maillot comme toujours pour faire la différence devant leur vis-à-vis afin d’obtenir une victoire même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueurs qui devront se jeter dans le bain afin de relever le défi dans cette autre sortie.

Ce sera la 3ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec 01 victoire pour SSC NAPOLI et 01 victoire pour CHELSEA FC donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

 

