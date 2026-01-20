CAN 2025 : L'arbitre de la finale menacé de poursuites judiciaires au Maroc :: MOROCCO

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc ne se joue plus sur le gazon mais sur le terrain politique et judiciaire. Ce qui devait être l'apothéose du football continental s'est transformé en un véritable incident diplomatique. Au cœur de la tourmente, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala se retrouve la cible d'une offensive inédite émanant directement du Parlement marocain.

Une colère parlementaire sans précédent

La frustration liée au sacre sénégalais à Rabat a franchi un seuil critique lors d'une session parlementaire au Maroc. Un député a publiquement exigé que l'arbitre de la rencontre soit traduit en justice. Cette sortie spectaculaire traduit un climat post-finale délétère où la défaite est vécue comme un affront national. L'élu accuse ouvertement l'officiel de collusion et de manquements graves ayant brisé le rêve de tout un peuple après cinquante ans d'attente.

Entre accusations de collusion et thèses mystiques

Le débat a pris une tournure irrationnelle lorsque ce même parlementaire a évoqué des pratiques mystiques. Selon ses propos, le recours à la sorcellerie par les joueurs sénégalais aurait influencé le cours du match. Cette polémique arbitrage CAN s'alimente également du scénario chaotique de la rencontre. Le député estime que le bref retrait du terrain des Lions de la Teranga après un penalty litigieux aurait dû entraîner une victoire immédiate par forfait pour le Maroc. La décision de reprendre la partie est désormais qualifiée d'illogique par une partie de la classe politique locale.

Un catalyseur de tensions socio-économiques

Au-delà de la simple déception sportive, cette affaire cristallise des tensions préexistantes dans le pays hôte. L'organisation de la compétition avait déjà suscité des critiques concernant ses coûts jugés exorbitants face aux besoins prioritaires en santé et en éducation. La défaite finale agit comme un révélateur social exacerbant une contestation politique au Maroc. Le passage d'une déception de stade à une exigence de condamnation judiciaire illustre un déni profond face à la réalité du terrain.

Le sacre du Sénégal face au traumatisme marocain

Pendant que Dakar célèbre son deuxième titre continental, le Maroc voit son attente entamée en 1976 se prolonger indéfiniment. L'implication du pouvoir législatif dans le résultat d'un match de football constitue un précédent dangereux pour l'indépendance des instances sportives. Cette affaire de justice et arbitrage sportif soulève des questions majeures sur la gestion émotionnelle des grands événements. Le climat de frustration post-finale menace désormais de ternir l'image d'un tournoi qui se voulait exemplaire sur le plan organisationnel.

Est-ce le début d'une ère où les tribunaux civils dicteront les résultats des compétitions sportives internationales ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp