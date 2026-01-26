CAMEROUN :: « Je ne lui dois rien » : Onana règle ses comptes avec Eto'o :: CAMEROON

André Onana vient de briser le silence sur une polémique qui empoisonne sa carrière depuis des années. Dans un entretien exclusif accordé au magazine anglais BeeSport, le gardien de but vedette a décidé de mettre les points sur les i concernant sa relation avec Samuel Eto'o. Ses déclarations fracassantes marquent une rupture définitive avec le mythe entretenu autour de son ascension footballistique.

Le portier international camerounais ne mâche pas ses mots. Il affirme ne rien devoir à la légende du football africain et exige qu'on cesse de lier systématiquement son succès à l'intervention d'Eto'o. Cette sortie médiatique intervient après des années de rumeurs et de spéculations sur le rôle supposé du président de la FECAFOOT dans sa carrière.

Le démontage méthodique d'une légende urbaine

Onana s'attaque d'abord au mythe de la formation gratuite. Contrairement à ce que beaucoup croient, son passage au centre de formation FUNDESPORT n'était pas un cadeau. Le gardien affirme avoir payé tous les frais requis pour accéder à cette structure créée par Samuel Eto'o. Plus encore, il révèle que lors de son départ, FUNDESPORT a perçu une prime proportionnelle à son transfert.

Cette précision financière détruit l'image d'un Onana redevable envers son aîné. Il ne s'agissait pas d'un mécénat ou d'une faveur personnelle, mais d'une transaction commerciale normale dans le monde du football. Le gardien démonte ainsi l'argument central de ceux qui lui reprochent une supposée ingratitude.

Les transferts : Une histoire sans Eto'o

L'ex gardien de Manchester United s'attaque ensuite frontalement aux rumeurs concernant ses transferts. Il nie catégoriquement toute implication d'Eto'o dans son passage à l'Ajax Amsterdam, club qui l'a révélé au plus haut niveau européen. Même son transfert à l'Inter Milan, où Eto'o est une légende vivante, n'aurait pas bénéficié de l'intervention du quadruple Ballon d'Or africain.

Onana concède qu'Eto'o venait parfois assister aux matchs de l'Inter, mais précise qu'il le faisait en tant qu'ancien joueur emblématique du club nerazzurri, pas comme mentor ou agent officieux. Les négociations de son transfert se seraient déroulées sans aucune intervention de l'ancien attaquant barcelonais.

Un manager personnel depuis l'enfance

Pour enfoncer le clou, André Onana révèle avoir un manager personnel depuis son plus jeune âge. C'est ce professionnel qui gère tous ses transferts jusqu'à aujourd'hui, pas Samuel Eto'o. Cette information contredit frontalement le récit romanesque d'un protégé guidé par son illustre aîné dans les méandres du football européen.

Le gardien revendique ainsi son autonomie totale dans la gestion de sa carrière. Il refuse d'être présenté comme la créature ou le protégé d'Eto'o, insistant sur son propre mérite et ses propres choix professionnels depuis ses débuts dans le football.

Le talent comme seul moteur de réussite

Onana attribue son succès dans les clubs de haut niveau depuis plus de six ans à deux facteurs exclusifs : son talent et la grâce divine. Cette affirmation directe écarte définitivement toute autre explication, notamment celle d'un parrainage providentiel d'Eto'o.

Le portier camerounais a évolué dans certains des clubs les plus prestigieux d'Europe : Ajax Amsterdam, Inter Milan et Manchester United. Pour lui, cette trajectoire exceptionnelle ne doit rien aux interventions en coulisses, mais tout à ses qualités intrinsèques de gardien de but.

L'appel au peuple camerounais

La conclusion de l'entretien prend des allures de supplique. Onana s'adresse directement au peuple camerounais et aux médias pour demander l'arrêt de ces polémiques récurrentes. Il exprime son incompréhension face à l'acharnement médiatique sur ce sujet depuis des années.

Le gardien souhaite se concentrer exclusivement sur sa carrière professionnelle sans être constamment ramené à cette relation supposée avec Eto'o. Cette demande révèle probablement une lassitude profonde face à un narratif qu'il juge faux et nuisible à son image.

Les non-dits d'une relation complexe

Au-delà des mots, cette sortie médiatique interroge sur la nature réelle des relations entre les deux hommes. Si Onana ressent le besoin de clarifier aussi fermement les choses, c'est que la pression médiatique et populaire autour de cette supposée dette envers Eto'o devait être devenue insupportable.

La relation entre Eto'o, désormais président de la Fédération camerounaise de football, et Onana, gardien des Lions Indomptables, prend une dimension politique. Ces déclarations interviennent dans un contexte où les tensions entre certains internationaux et la FECAFOOT ne sont un secret pour personne.

Le succès d'un footballeur africain doit-il nécessairement passer par le parrainage d'une légende ?

