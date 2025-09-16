CAMEROUN :: Jeunisme en politique : Amédée Dimitri Touko Tom dénonce un leurre dangereux :: CAMEROON

La confiscation du pouvoir par un régime éternel, d’une caste qui est née, a grandi, a vieilli au pouvoir au Cameroun et ambitionne d’y mourir, a engendré une société polypathologique, chloroformée. L’une de ses manifestations cliniques est la naissance d’une idéologie politique inspirée d’un jeunisme vindicatif.

Le jeunisme est une tendance, souvent péjorative, qui consiste à idéaliser la jeunesse et les valeurs qui lui sont associées (beauté, dynamisme, vitalité, esthétique etc.), parfois au détriment des personnes plus âgées.

En effet, une frange minoritaire du microcosme politique camerounais, s’inscrit dans l’idéologie d'une société « adolescentrique » qui consiste à une glorification de la jeunesse et de tout ce qui la représente. Le corps physique se transforme en corps social, en projet de société. Dès lors, le regard d’autrui est le critère déterminant, le crédit politique au détriment de la compétence, du programme. Cette idée politique se construit sur la volonté supposée de donner une place plus importante aux jeunes en réparation de l’exclusion dont ils auraient été victimes du fait de l’immobilisme d’un pouvoir qui ne s’est pas renouvelé depuis 43 années.

ON NE REPARE PAS L’EXCLUSION PAR LA DIVISION

Dans une certaine paresse politique et intellectuelle, des leaders politiques se réclamant de la jeunesse, comme Cabral Lilii, et d’autres, vendent à l’opinion l’idée d’un Président jeune comme si ça n’allait pas de soi qu’un jeune puisse prétendre à la magistrature suprême au Cameroun. D’ailleurs, il faut rappeler que Ahidjo et Biya ont accédé au pouvoir assez jeunes. Ce n’est donc en rien une idée novatrice. Pourtant, l’essentiel de leur communication politique s’articule autour de LA JEUNESSE du candidat, ce qui apparaît finalement comme LE PROJET POLITIQUE.

Le jeunisme dans la politique s’articule autour d’un clivage jeune/vieux. Elle sous-entend une forme de discrimination basée sur l’âge et contredit le principe fondamental d’égalité de tous les citoyens. En réalité, cette idée politique, discrimine, divise, clive la société. Ce faisant, ses promoteurs essayent de de couper leur part du peuple, de l’isoler, de l’enfermer dans une exclusion de l’ancien, de l’expérimenté. Elle contribue à l’atomisation de la société dans le sens de favoriser la continuité de la dictature au moment même où l’on devrait promouvoir la collaboration intergénérationnelle pour la renverser.

Ces thèses en réalité trahissent chez certains leaders, un attrait pour des stratégies faciles de fragmentation politique, de fracturation sociale là où l’homme politique doit inventer des idées de compositions, des cohésions... C’est ainsi qu’on retrouvera chez Cabral Libii le projet politique du Fédéralisme Communautaire…

En imaginant un monde des oppositions, vieux contre jeunes, hommes contre femmes, autochtones contre allogènes, continentaux contre diaspora, riches contre pauvres, on affaiblit le corps politique de l’opposition, on fait le lit de la dictature. Il faut éviter cette défiance envers l’âge adulte, et redonner envie aux jeunes de grandir, et donc de vieillir. L’anomalie politique du régime BIYA ne doit pas nous rendre fous.

LA JEUNESSE N’A JAMAIS ETE UN PROGRAMME POLITIQUE

Emmanuel Macron, Barack Obama ont fait irruption dans le monde politique comme des modèles de jeunes dirigeants, pourtant ils n’ont jamais construit leur discours politique et leur campagne sur la jeunesse, mais plutôt sur des compétences intellectuelles, technocratiques, politiques et comportementales avérées, et surtout sur l’ambition qu’ils avaient pour leur pays.

LES PEUPLES MAJORITAIREMENT PLEBISCITENT L’EXPERIENCE

Une telle vision qui ferait de la jeunesse le TOUT POLITIQUE met au second plan la compétence et l’expérience. C’est donc une idée basée sur le mensonge, qui tait la réalité d’un monde dans lequel, les profils expérimentés sont largement plébiscités par les peuples.

D’ailleurs, les pays les plus importants d’Afrique et du monde sont dirigés par des septuagénaires :

- Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa 72 ans,

- Nigéria de Bola Tinubu 73 ans,

- Egypte Abdel Fattah al-Sissi 70 ans,

- Algérie Abdelmadjid Tebboune 79 ans,

- USA Donald Trump 79 ans,

- Israel Benyamin Netanyahou 75 ans,

- Chine Xi Jinping ›72 ans,

- Russie Vladimir Poutine 72 ans,

- Inde Narendra Modi 75 ans.

En réalité, les promoteurs d’un Président jeune font un diagnostic biaisé du problème de l’éternité politique d’une dictature dont les acteurs sont arrivés au pouvoir jeunes. C’est pourquoi ils obtiennent des réponses opérationnelles fausses, une discrimination potentielle, une injustice, une partition de la société. Les politiques gagneraient à mettre en avant leur compétences intellectuelle et technocratique, leur compétence comportementale, leur expérience professionnelle et politique et surtout leur programme politique.

