Amedee Dimitri Touko "SI ON VEUT PROMOUVOIR L'ABSTENTION, ON DOIT SE GARDER DES ARGUMENTS FACILES"
CAMEROUN :: Amedee Dimitri Touko "SI ON VEUT PROMOUVOIR L'ABSTENTION, ON DOIT SE GARDER DES ARGUMENTS FACILES" :: CAMEROON

La classe politique est aujourd'hui divisée sur la question du soutien du MRC et Maurice Kamto à un des candidats résiduels à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

D'un côté, une opinion qui semble majoritaire, souhaite un tel soutien, de l'autre côté, une frange, moins percutante dans l'opinion, prône l'abstention.

L'argument choc des ABSTENTIONNISTES, au-delà des réserves exprimées quant à la partialité des organes en charge des élections, est de dire que les candidats "choisis" par le RDPC pour affronter Paul BIYA sont toutes les créatures de ce dernier et n'ont pour seule ambition que d'apporter une certaine légitimité à l'élection envisagée. En clair, ils ont été fabriqués, achetés pour être candidats. 

La question qui mérite d'être utilement posée est celle de savoir, à quel prix, BIYA achèterait le poste de Président de la République, à quelqu'un qui aura eu le soutien de Maurice KAMTO, l'Homme politique le plus important du Cameroun, lequel lui assure mathématiquement la victoire ? 

La réponse à cette question est simple : on ne peut pas vendre la place de Président de la République. Pour parler le langage du pays le plus corrompu de la planète, le poste de celui qui a le pouvoir de tout acheter est inachetable. 

Dès lors, on ne peut construire des raisonnements d'une telle fragilité intellectuelle sur des affaires aussi graves.

Si l'on veut promouvoir l'abstention, il faut se montrer davantage percutant en développant des arguments d'une certaine qualité intellectuelle et surtout d'une implacabilité politique.

