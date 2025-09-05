CAMEROUN :: Le Pr René Joly Assako Assako prend la tête de la FLSH de l’Université de Douala :: CAMEROON

Le jeudi 4 septembre 2025, l’Université de Douala a vibré au rythme de l’installation solennelle de ses nouveaux responsables, parmi lesquels le Pr René Joly Assako Assako, nommé doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH). La cérémonie, présidée par le recteur, Pr Magloire Ondoa, s’est tenue au Complexe de la professionnalisation du campus 2 de Ndogbong.

Cet événement marque un tournant pour la FLSH, désormais dirigée par un géographe de renom, dont la réputation dépasse les frontières du Cameroun. Un décret présidentiel a ainsi placé un homme d’exception à la tête de cette faculté stratégique.

Signé le 11 août 2025 par le président de la République, Paul Biya, le décret nomme le Pr Assako Assako en remplacement du Pr Robert Kpwang Kpwang, promu vice-recteur à l’Université d’Ébolowa. Lors de la cérémonie, le secrétaire général de l’Université de Douala, Pr Henri Désiré Modi Koko Bebey, a salué « un professeur titulaire dont la géographie n’a aucun secret ». Le recteur a, quant à lui, insisté sur les valeurs de loyauté, de travail et de rigueur administrative, invitant les nouveaux responsables à faire preuve d’exemplarité.

Qui est le Pr René Joly Assako Assako ?

Universitaire camerounais de stature internationale, le Pr Assako Assako est professeur titulaire hors échelle. Formé à l’Université de Yaoundé, mais aussi à Nantes, Paris 10-Nanterre et Fribourg, il s’est imposé comme une figure incontournable de la géographie. Ses recherches portent sur la ville africaine, l’environnement, la géographie de la santé, la cyndinologie, la télédétection satellitaire et la géomatique. Visionnaire, il a fondé le GREVA, le réseau RUBAFRIQUE et la Société Africaine de Géographie (SAG).

Auteur prolifique, il compte 18 ouvrages et plus de 60 articles scientifiques, en plus d’avoir encadré des centaines de mémoires et de thèses. Ses concepts innovants – la géographie transcendante, la théorie des losanges, l’Assakoïsme, et plus récemment la « géographie du micro-détail (GMD) » témoignent de son apport unique à la discipline.

Membre de l’Académie des sciences du Cameroun et de l’ASCAD, il est décoré de l’Ordre national de la valeur et des Palmes académiques du CAMES. Lauréat de plusieurs prix prestigieux, il incarne l’excellence académique africaine.

Une nouvelle ère pour la FLSH

Après 17 ans comme vice-recteur dans trois universités d’État, le Pr Assako Assako prend les rênes de la FLSH avec l’ambition d’y insuffler innovation et rigueur. Marié et père de famille, il combine érudition, humanité et leadership. Sous sa direction, la FLSH s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, marqué par la compétitivité et l’ouverture internationale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp