Donga-Mantung : un député RDPC enlevé après des accusations de fraude électorale
CAMEROUN :: POLITIQUE

Donga-Mantung : un député RDPC enlevé après des accusations de fraude électorale

Dans un nouveau rebondissement qui secoue la présidentielle 2025, le député RDPC Abe Michael a été enlevé dans le département du Donga-Mantung, une zone du Nord-Ouest camerounais en proie à de vives tensions.

Le parlementaire était directement impliqué dans la supervision du scrutin dans cette circonscription, où des accusations de fraudes électorales ont immédiatement émergé, créant un climat de défiance extrême. Selon plusieurs sources locales, son enlèvement serait l'œuvre de combattants Ambazoniens, des séparatistes actifs dans les régions anglophones du pays. Cette région est en effet le théâtre d'un conflit latent, la crise anglophone, qui oppose depuis 2017 des groupes séparatistes aux forces de sécurité camerounaises.

La situation sécuritaire y reste particulièrement volatile, surtout lors des périodes électorales. Cet incident grave survient alors que le pays entier est tendu dans l'attente des résultats définitifs de l'élection présidentielle et que des manifestations contre des suspicions de tricherie éclatent ailleurs au Cameroun.

L'enlèvement d'une figure du pouvoir dans ce contexte délicat soulève des questions cruciales sur la sécurité des acteurs politiques et la possibilité de tenir un processus électoral apaisé dans des régions en crise. Les autorités n'ont pas encore fait de déclaration officielle concernant la disparition du député ou sur les éventuelles mesures envisagées pour assurer sa libération. Cet événement illustre les immenses défis que représente l'organisation d'un scrutin crédible dans un environnement marqué par l'instabilité et la méfiance.

#Cameroun #Presidentielle2025 #DongaMantung #CriseAnglophone #AbeMichael #FraudeElectorale #Ambazoniens

