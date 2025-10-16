Camer.be
Le Littoral savonne l’hygiène : l’école, championne du lavage des mains
Ce 15 octobre, l’École publique bilingue de Bépanda Omnisports s’est animée d’une célébration unique. Pour la Journée mondiale du lavage des mains, la délégation régionale du ministère camerounais de l’eau et de l’énergie (MINEE) du Littoral a transformé la cour de récréation en un vaste atelier où savon et eau propre ont régné en maîtres.

Au menu : des démonstrations pratiques qui ont fasciné les élèves. Un spécialiste a décortiqué chaque étape du lavage des mains, mettant l’accent sur l’usage d’eau propre coulante et de savon. Des tests de qualité de l’eau ont été réalisés – pH à 6,8, chlore sous 0,1 mg/litre – et des méthodes de potabilisation ont été dévoilées, un simple comprimé suffisant pour rendre 10 litres d’eau potables.

Enthousiastes, les enfants ont reproduit les gestes enseignés et se sont engagés à les adopter chez eux. Des kits d’hygiène et des savons ont été offerts, transformant cette campagne en un véritable élan concret.

« Les enfants touchent tout, jouent partout, se roulent par terre et mangent ensuite. Cette journée leur montre que des mains sales véhiculent des maladies », souligne Irène José Nga Engoulou, chef du service régional de l’eau au MINEE-Littoral. Le choix de cette école bilingue, accueillant maternelle et primaire, est stratégique : toucher un large public pour diffuser le message. Un message qui plaide pour une prise de conscience collective des règles d’hygiène, gages de santé et de bien-être.

L’objectif dépasse cette seule journée. Le MINEE ambitionne de créer des “Clubs eau, énergie et assainissement” dans tous les établissements scolaires. L’idée ? Faire des élèves des porte-parole de l’hygiène auprès de leurs pairs. « Quand les enfants portent le message, il est mieux reçu », insiste Irène José Nga Engoulou.

