Camer.be
Violence sur enfant au Cameroun : une fillette de 7 ans ligotée et enchaînée
CAMEROUN :: SOCIETE

Violence sur enfant au Cameroun : une fillette de 7 ans ligotée et enchaînée :: CAMEROON

Une vidéo choquante circule actuellement sur les réseaux sociaux et provoque une indignation générale au Cameroun. On y voit une fillette d’environ sept ans, ligotée, enchaînée et cadenassée, subissant des actes d’une extrême violence. Cette scène insoutenable a rapidement alerté les internautes et les autorités.

La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie Thérèse Abena Ondoa, a réagi en publiant un communiqué ce mercredi pour condamner fermement ces actes de violence sur enfant. Elle a rappelé l’importance de la protection de l’enfance et annoncé que des investigations étaient en cours pour identifier les responsables et porter assistance à la victime.

Malheureusement, ce cas s’inscrit dans un contexte plus large de violences faites aux enfants au Cameroun, où beaucoup trop d’entre eux restent vulnérables face à de tels traitements cruels et inhumains. La mobilisation des institutions et de la société civile est essentielle pour prévenir de tels agissements et poursuivre leurs auteurs.

La rapidité de la réaction ministérielle est un signal positif, mais il est crucial de renforcer les mécanismes de protection de l’enfance et de sensibilisation pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#ViolenceEnfant #ProtectionEnfance #Cameroun #EnfanceProtegee #JusticePourEnfants #StopViolence #AlertesEnfance

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Le Pr René Joly Assako Assako prend la tête de la FLSH de l’Université de Douala
Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal
Bébé prématuré abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins
Réunion sécuritaire de haut niveau à 39 jours de la présidentielle, à l’orée de la rentrée scolaire
Violence sur enfant au Cameroun : une fillette de 7 ans ligotée et enchaînée
Découverte : l’art culinaire camerounais a son académie aux normes internationales
Corruption au Cameroun : Pourquoi Paul Atanga Nji refuse-t-il la transparence ?
Yaoundé : Incendie ce jour au ministère de la Fonction publique
Orange Cameroun mobilise Des millions pour encourager et développer l’excellence scolaire
Maltraitance infantile à Douala : arrestation après la viralité d’une vidéo choquante
Crise au sein du Mbog : la suspension de 34 membres dont Dieudonné Yebga
Accès des femmes à la propriété foncière : Le Repef et Give Back To Mama au front
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM

Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
15:21
Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun

Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun
14:43
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations

Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
13:57
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025

Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
12:00
RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo