Camer.be
Réunion sécuritaire de haut niveau à 39 jours de la présidentielle, à l’orée de la rentrée scolaire
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Réunion sécuritaire de haut niveau à 39 jours de la présidentielle, à l’orée de la rentrée scolaire :: CAMEROON

À un peu plus d’un mois de l’élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025, et à seulement quelques jours de la rentrée scolaire et académique, le Cameroun renforce sa vigilance sécuritaire.

Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a présidé hier mercredi 3 septembre 2025, à Yaoundé, capitale politique du Cameroun une réunion spéciale d’évaluation de la situation sécuritaire nationale.

L’événement s’est tenu à la salle des Actes du ministère de la Défense, en présence des autorités administratives, militaires et de sécurité, ainsi que d’invités spéciaux.

Un contexte mondial et régional tendu

La rencontre s’est déroulée sur fond d’incertitudes internationales. Les tensions géopolitiques, les guerres persistantes et les crises économiques mondiales continuent d’affecter le pouvoir d’achat des ménages camerounais. Sur le plan régional, plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Malawi ou encore la Tanzanie, s’apprêtent également à organiser leurs élections présidentielles, des échéances souvent sensibles pour la stabilité des jeunes démocraties. À cela s’ajoutent les menaces du terrorisme dans le Sahel et la Corne de l’Afrique, ainsi que les catastrophes naturelles, notamment les inondations et leurs conséquences humanitaires.

Le front interne : une vigilance accrue

Au niveau national, la situation est jugée « globalement sous contrôle », mais plusieurs foyers d’inquiétude demeurent.

* Extrême-Nord : Boko Haram continue ses incursions, multipliant vols, harcèlements des populations et enlèvements avec rançon, notamment dans les départements du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga, du Logone-et-Chari et récemment du Mayo-Danay. Le gouvernement annonce des mesures fortes pour neutraliser ces menaces et sanctionner les complicités locales.
* Nord-Ouest et Sud-Ouest : si l’embellie sécuritaire est perceptible avec la reprise progressive des activités socio-économiques, les mots d’ordre de « Ghost Town » et les kidnappings à but financier alimentés par le tarissement du financement extérieur persistent. Les forces de défense y multiplient les actions pour consolider les acquis sécuritaires.
* Adamaoua et Nord : les prises d’otages pour rançon refont surface, exacerbées par les migrations liées au conflit au Soudan et par la transhumance violente.
* Est : la frontière avec la Centrafrique reste sous haute surveillance. Un renforcement de la coopération militaire avec Bangui a été annoncé, marqué par l’arrivée au Cameroun du ministre centrafricain de la Défense nationale.
* Sud et façade maritime : la situation demeure relativement calme, grâce à la coopération avec le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et le Nigeria, ainsi qu’au maillage sécuritaire efficace contre la piraterie maritime.

Enjeux électoraux et sécurisation des rentrées

À l’approche simultanée de la rentrée scolaire et de la présidentielle, les enjeux sécuritaires s’intensifient. Le ministre a insisté sur la nécessité de :

* prévenir la criminalité routière,
* surveiller les poches de mécontentement social,
* contrôler les mouvements transfrontaliers,
* anticiper les catastrophes naturelles ou humaines,
* et surtout encadrer la campagne électorale.

Il a rappelé que les Forces de défense et de sécurité devront garantir la sécurité de tous les acteurs politiques, protéger les meetings et cortèges électoraux déclarés, et encadrer les rassemblements avec « tact et fermeté ». Toute tentative de recours à la violence sera réprimée conformément à la loi.

Le rôle des réseaux sociaux et des discours de haine

La rencontre a aussi mis l’accent sur les menaces nouvelles liées aux discours de haine et à l’usage abusif des réseaux sociaux, susceptibles de manipuler des populations fragiles et de troubler l’ordre public en période électorale.

Des assises stratégiques

Les commandants des Régions militaires interarmées et de gendarmerie présenteront à huis clos des rapports détaillés sur la situation sécuritaire et sociale, ainsi que sur le moral des populations et des forces de défense. Ces échanges donneront lieu à des instructions et recommandations, dont la synthèse sera transmise au Chef de l’État, Paul Biya, Chef des Forces armées.

En déclarant ouverts les travaux, le ministre Beti Assomo a rappelé l’objectif central : garantir une rentrée scolaire paisible et un scrutin présidentiel apaisé.

Cette réunion marque une étape clé dans la préparation sécuritaire du pays à deux échéances majeures, dans un contexte national, régional et international particulièrement sensible.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Le Pr René Joly Assako Assako prend la tête de la FLSH de l’Université de Douala
Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal
Bébé prématuré abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins
Réunion sécuritaire de haut niveau à 39 jours de la présidentielle, à l’orée de la rentrée scolaire
Violence sur enfant au Cameroun : une fillette de 7 ans ligotée et enchaînée
Découverte : l’art culinaire camerounais a son académie aux normes internationales
Corruption au Cameroun : Pourquoi Paul Atanga Nji refuse-t-il la transparence ?
Yaoundé : Incendie ce jour au ministère de la Fonction publique
Orange Cameroun mobilise Des millions pour encourager et développer l’excellence scolaire
Maltraitance infantile à Douala : arrestation après la viralité d’une vidéo choquante
Crise au sein du Mbog : la suspension de 34 membres dont Dieudonné Yebga
Accès des femmes à la propriété foncière : Le Repef et Give Back To Mama au front
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM

Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
15:21
Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun

Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun
14:43
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations

Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
13:57
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025

Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
12:00
RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo