CONSTANT NEMALE DESIGNE PARMI LES 100 PERSONNALITES LES PLUS INFLUENTES D'AFRIQUE :: AFRICA

Lors de la 4ème édition du Financial AfrikAwards qui s’est tenu ce vendredi 17 décembre à Nouakchott en Mauritanie, devant plus de 500 décideurs panafricains et internationaux, Africa 24 a été désigné meilleur média Africain 2021.

Son fondateur Constant Nemale a été intronisé dans la liste des 100 personnalités les plus influentes en Afrique en 2021 par le jury de ce rendez-vous annuel des financiers et économistes africain organisé par le média économique panafricain de référence Financial Afrik.

Le jury du Financial AfrikAwards est composé de plusieurs économistes et financiers africains de renom qui étudie plus d’une vingtaine de secteurs économiques du continent. Dans le cadre des médias, au terme d’une étude de tous principaux acteurs du continent, Africa24 a été désigné pour le prix du meilleur média africain 2021. Une récompense qui selon le jury consacre 13 années d’une qualité de travail dynamique, de la richesse éditoriale, notamment dans la qualité de l’information africaine, mais aussi sur un leadership d’audience incontestable et une innovation digitale remarquable.

Par ailleurs le jury a tenu à distinguer aussi la vision du fondateur du Groupe Africa24 Constant Nemale, qui a su depuis l’initiation du projet détecter et former des jeunes journalistes talentueux qui font la fierté du continent. Pour les participants à cette 4ème édition des Financial AfrikAwards qui se tient en Mauritanie, la distinction du Groupe média est plus que méritée.

Ylias Akbaraly juge le travail d’Africa 24 indispensable pour les hommes d’affaires du continent Président du Groupe International Redland qui emploie 8000 salariés en Afrique, en Europe et aux Etats Unies, dans plusieurs secteurs tels que l’industrie, la finance, l’énergie, les technologies, le tourisme, l’aviation, l’immobilier et le broadcast, le milliardaire malgache Ylias Akbaraly présent à la cérémonie à Nouakchott s’est montré enthousiaste devant lechoix d’Africa 24 « Africa mérite cette récompense.

Le travail que cette chaîne réalise et qu’il apporte à nous les hommes d’affaires est extrêmement précieux. On se rende tous aujourd’hui que sans le travail des journalistes d’Africa 24, nous n’aurons pas les objectifs que nous espérons.Ce prix est normal et mérité. J’adresse à Africa 24, son fondateur, ses partenaires et ses employés les félicitations de mon Groupe et le mien aussi. » Le soutien déterminant de la République du Cameroun, le partenaire institution.

Le Groupe Africa24 est l’unique chaîne de télévision à la dimension mondiale établie, fondée par un Africain, détenu par des capitaux 100% africains. Partenaire média officiel de l’Union Africaine, Africa 24 bénéficie depuis une décennie, d’un soutien remarquable de son partenaire institutionnel de référence la République du Cameroun, qui permet au média d’être la véritable et unique vitrine du continent dans toute sa diversité. Le jury a aussi apprécié la qualité de l’information financière du Groupe Africa24 à travers la transparence de ses sources de financements, de son exploitation, de ses résultats financiers mais aussi des difficultés rencontrées dans son développement.

Adama Wade, l’éditeur du Groupe Financial Afrik, initiateur de cette quatrième édition, le choix du d’Africa 24 est aussi une reconnaissance du parcours de son fondateur « Constant Nemale est une inspiration pour tous ceux qui sont dans l’industrie du média en Afrique. Il a été choisi au milieu de groupe africain tout aussi méritant, mais je pense que le jury à l’unanimité a voulu saluer en lui la persévérance, la résilience et aussi la performance » Constant Nemale, le fondateur d’Africa 24 se voit ainsi distinguer en figurant dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du continent est une reconnaissance de sa capacité à surmonter les nombreux défis et difficultés pour garantir la pérennité et le rayonnement d’Africa24.

Ylias AKBARALY, Président Directeur Général du Groupe REDLAND Le plaidoyer du Milliardaire Malgache pour Africa 24 et la jeunesse Africaine « Je suis fier d’être ici à Nouakchott en Afrique pour cette cérémonie des 4ème Financial AfrikAwards. Je voudrais profiter de cette tribune pour lacer un vibrant appel à la jeunesse Africaine. Il faut croire en nous.

Tout ce que nous faisons aujourd’hui et réalisons est pour vous passer le relais. Vous devez assurer et assumer ce combat. Mon histoire est simple, je suis parti d’une entreprise familiale de 20 salariés pour construire un groupe présent sur les 5 continents de plus de 8000 salariés. Nous sommes présents dans divers corps de métiers et réalisons des investissements pour obtenir le leadership dans plusieurs secteurs ». AFRICA 24 est un outil indispensable et déterminant pour le monde économique Actuellement aux Etats unis, nous sommes en phases de rachat d’un leader dans l’univers de la production, du contenu et des radios. Nous devons tous avoir cette ambition. Et il est important que nous comprenions les enjeux de ce monde. C’est la force d’Africa 24 de nous faire comprendre l’Afrique et de nous informer mieux que n’importe quel autre média sur les réalités de notre continent.

Cet enjeu du contrôle de notre information par nous les africains est déterminants. Africa 24 est le seul à avoir réussi ce pari. Ce que Africa 24 réalise est très important pour nous dans le monde économique. J’en ai pris conscience par le passé voilà pourquoi j’ai voulu racheter Africanews, la déclinaison africaine de Euronews. Cette volonté démontre à quel point le travail et la réussite d’Africa 24 est véritablement essentiel pour nous les hommes d’affaires et du milieu économique. Cette réussite est méritée et nous nous devons tous de l’accompagner pour offrir à la jeunesse africaine des outils qui vont lui permettre de rivaliser avec les plus grandes nations. Je salue la performance de tous ceux qui contribue au développement d’Africa 24.

Les salariés, les journalistes qui font un très bon travail, et tous les partenaires. Africa 24 est une force collective au service de l’Afrique. Ylias Akbaraly, parcours d’un milliardaire africain conquérant Ylias Akbaraly est le président du GroupeRedland, un groupe international présent dans plusieurs secteurs tels que l’industrie, la finance, l’énergie, les technologies, le tourisme, l’aviation, l’immobilier et le broadcast.

Redland opère à Madagascar, dans l’océan Indien et en Afrique via le Groupe Sipromad, et aux États-Unis et en France avec Thomson Broadcast. En 20 ans, YliasAkbaraly a réussi à transformer le groupe familial en une des sociétés les plus prospères de Madagascar et de l’Océan Indien. Le Groupe représente aujourd’hui plus de 8000 employés directs et indirects avec des bureaux à Maurice, au Maroc, aux Seychelles, au Mali, en France et aux États-Unis.

Cette réalité est le fruit de l’engagement de ses collaborateurs, tous professionnels de haut niveau et de leur fierté de contribuer à une aventure collective.