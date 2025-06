FRANCE :: Romuald NOUBISSIE : un dynamisme au service de la langue française et de l’idéal rotarien

Il incarne avec élégance l’alliance harmonieuse entre la passion francophone et l’engagement rotarien. Romuald NOUBISSIE, président de l’Amicale du Rotary pour la Francophonie, est bien plus qu’un homme d’action : il est un bâtisseur de ponts entre les peuples, guidé par une conviction inébranlable en la puissance de la langue française comme vecteur d’unité et de solidarité.

Rotarien dans l’âme, Romuald ne cesse de mettre son dynamisme et sa vision au service de la communauté francophone au sein du Rotary International. Sous sa présidence, l’Amicale de la Francophonie s'affirme comme un espace de convergence, rassemblant les Rotariens des 62 districts francophones à travers le monde autour de valeurs communes et d’initiatives concrètes. Pour lui, la langue française n’est pas seulement un moyen de communication : c’est une richesse partagée, porteuse de culture, d’humanisme et d'engagement solidaire.

Homme de consensus et de dialogue, Romuald œuvre activement à la création de passerelles entre les clubs, les districts et les comités inter-pays, convaincu que c’est dans la coopération que résident la force et l’impact des actions rotariennes. Il souhaite encourager des partenariats durables, favoriser les synergies et multiplier les rencontres amicales au service de projets porteurs de sens.

Pour Romuald NOUBISSIE, la Francophonie et le Rotary partagent une vocation universelle : unir au-delà des frontières, œuvrer pour le bien commun et faire rayonner des valeurs communes de paix, d’amitié et de service. C’est cette profonde croyance qui guide son engagement, avec l’enthousiasme contagieux d’un homme pour qui la langue française est bien plus qu’un héritage : c’est un levier d’avenir, au cœur de l’action rotarienne.