CAMEROUN :: ROGER MILLA ET LE DESTIN DU 20 MAI : UNE LEGENDE FETAIT SON ANNIVERSAIRE :: CAMEROON

Ce 20 mai, le Cameroun vibrait déjà sous les couleurs de l’unité nationale. Mais en filigrane de cette grande célébration, un autre événement illuminait les cœurs : l’anniversaire d’une légende vivante, un nom que le monde entier associe à l’excellence du football africain – Albert Roger Milla. Né un 20 mai 1950 à Bali, cette date s’annonce comme un présage glorieux, Roger Milla est à lui seul une époque dorée du football camerounais, une épopée collective rendue possible par le génie individuel d’un homme. Dans ses pas, un peuple tout entier a marché, fier, émerveillé, galvanisé. Ce n’est pas tous les jours qu’un pays peut se reconnaître dans un seul visage, un seul sourire, une seule célébration au coin du drapeau de corner. Devenu Ambassadeur itinérant, il continue de porter haut les couleurs du Cameroun avec cette élégance tranquille des hommes de cœur. Discret mais lucide, sobre mais présent, il incarne cette réussite sans scandale, cette longévité apaisée qui fait tant de bien à l’image du sport africain.

Loin des projecteurs tapageurs, Roger Milla poursuit son chemin dans la dignité, fidèle à lui-même, à ses racines, à sa passion. Milla, c’est de nos jours un symbole. Celui du talent brut, sculpté à la force de la volonté. Celui d’un enfant du pays, jouant pieds nus sur les terres rouges, sillonnant les sentiers tortueux de villages en villages, avant de rejoindre les plus grandes pelouses de France où il remportera deux Coupes nationales. Puis viendront les trois Coupes du Monde, avec en apothéose cette prouesse de 1990 : devenir, à 38 ans passés, puis 42 ans en 1994 le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, un record toujours inégalé. Mais au-delà des statistiques, ce qui fascine chez Roger Milla, c’est sa force intérieure. Il entrait sur le terrain avec l’assurance tranquille de celui qui savait ce qu’il allait faire et le faisait.

Un surdoué modeste, un combattant joyeux, un homme pour qui le football n’était pas un moyen, mais une finalité en soi. Il n’a jamais triché avec le jeu. Il l’a servi avec amour, discipline et panache. En ce jour spécial, nous célébrons donc le triomphe de la simplicité, de l’endurance, de l’élégance patriotique. Joyeux anniversaire, Roger. Que Dieu continue de te combler de santé, de longévité, de paix et d’amour. Et en passant, joyeux anniversaire également à ma chère maman, qui souffle elle aussi sa 73e bougie en ce jour béni. HBD Roger Milla, Pluie de bénédictions sur vous.