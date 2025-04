BÉNIN :: SERGENT MARKUS : LA CONSECRATION D’UN SOLDAT DES MOTS AVEC VODUN GOSPEL :: BENIN

Retour sur une soirée mémorable au Nobila Airport Hotel de Cotonou, où Sergent Markus, rappeur, slameur, écrivain et journaliste engagé, a consacré son nouvel album Vodun Gospel lors d’une dédicace vibrante d’émotions et de spiritualité. La semaine dernière, le SixRooftop du Nobila Airport Hotel a vibré sous les mots puissants de Sergent Markus. Entre déclamations enflammées, témoignages sincères et effusions artistiques, l’art et la foi ont fusionné pour offrir aux convives un moment suspendu dans le temps : un sommet de l’art engagé et spirituel. Sergent Markus, figure majeure de la scène culturelle béninoise, n’a jamais cessé de cultiver une relation intime avec sa plume. De ses débuts dans le rap africain, inspiré par l’éclosion du mouvement sur le continent, jusqu’à ses incursions réussies dans la comédie et la littérature, Markus affirme : « Quand on écrit, il y a déjà un rythme interne ». Ce lien viscéral avec les mots, il l’a forgé comme une arme de transmission, de combat, mais aussi de lumière. Son nouvel opus, Vodun Gospel, ne fait pas exception.

Plus qu’un album, c’est une ode vivante à l’héritage spirituel du Bénin. Déjà béni par les plus hautes autorités, Vodun Gospel a reçu, en amont de la dédicace officielle, les prières et les bénédictions de S.E.M. Corinne Amori Brunet, Ambassadrice du Bénin près la France, la Belgique et l’Allemagne. Lors d’une rencontre à Paris, l’Ambassadrice a félicité Sergent Markus pour sa contribution éclatante au rayonnement culturel du Bénin : « Ses mots résonnent en moi comme une mission patriotique, une mission de soldat immortel pour que brille encore de mille feux le Bénin », a-t-elle déclaré. Ce soutien appuyé donne encore plus de poids à l’engagement de Sergent Markus, artiste et journaliste, qui affirme : « Depuis plus de 25 ans, je mène ce combat pour la culture et rien n’ébranlera cette foi. » Après Paris, où il a enchaîné les plateaux (notamment sur RFI Couleurs Tropicales avec Claudy Siar et sur Global Telésud), Cotonou a accueilli la flamme de Vodun Gospel.

Lors de la soirée béninoise, marquée par la présence officielle de représentants du sponsor Nobila Airport Hotel, Sergent Markus a une nouvelle fois démontré sa grande stature scénique : rap, slam, prêches rythmés… l’artiste a convoqué toutes les formes d’expression qu’il maîtrise pour sublimer son message. Aujourd’hui, Vodun Gospel est disponible sur toutes les plateformes d’écoute. La super-édition livre-album sortira officiellement le 2 mai à la Fnac, chez Cultura, et dans les meilleurs disquaires. Pour Sergent Markus, l’avènement du rap a été bien plus qu’une mode : « Avec l’avènement du rap en Afrique, j’ai commencé à adorer les mots, la lecture, l’écriture ». Aujourd’hui, cette passion donne naissance à une œuvre où l’art devient sacré, où la musique est prière, où chaque mot est une offrande.