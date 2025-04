En ce mardi 29 avril, une étoile bien particulière brille un peu plus fort dans le ciel de Bruxelles, là où bat le cœur de la diaspora camerounaise. Cette étoile porte un nom : Prince Marcelin AZIZ, ou, pour les intimes et les respectueux, Président AZIZ.

De Douala à Turin, de Paris à Bordeaux, pour finalement s’ancrer avec éclat en Belgique, son parcours est celui d’un homme qui n’a jamais cessé de tisser du lien, de bâtir des ponts entre les cultures, les générations, les cœurs. Enseignant de Français, communicateur d’élite, artisan de la parole juste et rassembleur naturel, il incarne cette rare éloquence qui apaise et élève.

Avec un mélange de fermeté bienveillante et d’humour dosé à point, il sait dire les vérités qui rassemblent, défendre les causes qui comptent, et mener avec tact ce que d’autres abandonnent par fatigue. Dans les coulisses comme sur le devant de la scène, il demeure fidèle à lui-même : intègre, empathique, infatigable.