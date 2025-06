Il y a des réussites qui résonnent au-delà des salles d’examen et des cérémonies de remise de diplômes. Il y a des parcours qui éclairent discrètement les chemins de l’espoir, qui rappellent que la grandeur naît souvent dans le silence du travail, dans la patience des jours, et dans les larmes discrètes versées avant l’aube. Le parcours d’Indira Baboke, fraîchement diplômée en médecine, appartient à cette catégorie rare. Celle des destins qui inspirent, qui rassurent, et qui élèvent. Ce 16 juin, alors qu’elle décroche officiellement le titre de Docteur en Médecine, c’est tout un pays qui applaudit. Pas seulement parce qu’elle est la fille de… Mais parce qu’elle est, d’abord, une jeune fille simple, pieuse, volontaire. Une jeunesse que beaucoup ont vu grandir entre musique et foi, et qui, dans l’ombre d’un nom connu, a su tracer sa propre route avec humilité et détermination.

Un échec, un silence, une victoire

Son père, Oswald Baboke, a choisi ce moment pour partager une vérité que peu soupçonnaient : « Indira a passé deux fois le concours d’entrée à la faculté de médecine. La première fois, elle a échoué. Elle a pleuré. Toute la maison pleurait. Moi seul gardais mon calme. On me disait : Baboke, tu la laisses échouer ? Je répondais : Je veux qu’on lui donne l’excellence, la vraie excellence. » Ce récit, aussi simple qu’émouvant, contient toute la noblesse du chemin emprunté. Il rappelle que l’échec n’est pas une chute, mais une étape. Que même lorsque l’on porte un nom connu, les diplômes ne se donnent pas, ils se méritent. Indira a mérité le sien.

La beauté d’un choix : réussir ici, chez soi

À une époque où tant de jeunes rêvent de partir, de « se chercher » ailleurs, Indira a fait le choix de rester. D’étudier au Cameroun, dans les mêmes amphis que des milliers d’autres. Ce choix, ses parents l’ont soutenu et encadré. Ils l’ont accompagnée avec la rigueur et la discipline qu’on reconnaît aux bâtisseurs de destin. Fille d’un haut responsable, elle aurait pu se contenter des facilités que son environnement lui offrait. Mais Indira a voulu apprendre, comprendre, devenir. Elle n’a pas simplement voulu être médecin ; elle a voulu le devenir dans la vérité de l’effort. Et elle y est parvenue.

Une source d’inspiration pour une génération

Sa réussite est un appel à la lucidité. Elle nous rappelle qu’il existe, parmi les enfants dits « de riches », des âmes travailleuses, disciplinées, bien élevées. Indira est de cette étoffe rare. Elle est la preuve qu’avec un cadre familial structurant, un accès à la culture, à l’information, et une éducation tournée vers Dieu et les autres, les résultats sont au rendez-vous. Elle est passée par Délire, toute petite ce programme culte de la télévision camerounaise où elle faisait déjà sourire les familles. Aujourd’hui, elle fait bien plus que sourire : elle fait espérer. Elle montre qu’il est possible, pour une jeunesse camerounaise parfois désabusée, de rêver sans fuir, de réussir sans tricher, d’aimer Dieu tout en excellant dans les sciences. Son exemple est aussi une réponse aux voix amères, qui pensent que la réussite n’est qu’une affaire de favoritisme. Oui, les enfants de certains ont des ressources.

Mais non, cela ne garantit pas la grandeur. Indira a su mériter chaque étape. Elle a travaillé, persévéré, pleuré, prié et triomphé. Il ne s’agit pas ici d’élever un culte de la personnalité, mais de reconnaître un modèle, un repère, une réussite qui élève tout le monde, parce qu’elle est à la fois belle, méritée, et inspirante. Félicitations, Docteur Indira Baboke. Le Cameroun célèbre non seulement une diplômée, mais une femme d’avenir. Une âme humble et brillante. Une jeunesse enracinée dans la foi, éclairée par la connaissance, portée par une famille qui croit au mérite. Que Dieu veille sur tes pas. Que ton amour pour les autres trouve mille manières de s’exprimer à travers ton métier. Et que ton histoire rappelle à tous les jeunes, filles et garçons, que l’école peut être une promesse une promesse tenue, quand elle est honorée avec sincérité. Indira, tu es un exemple.