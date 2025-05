CAMEROUN :: 20 MAI 2025 : SAMUEL ETO’O FILS EN MODE CLASSE, LA FORCE D’UNE PRESENCE :: CAMEROON

Au cœur des célébrations grandioses du 20 mai, alors que le Cameroun entier vibrait au rythme de l’unité nationale, une silhouette a captivé les regards, sans dire un mot, sans faire de bruit : celle de Samuel Eto’o Fils, roi incontesté du football africain, aujourd’hui président de la Fédération camerounaise de football. Malgré l’interdiction des téléphones portables dans les tribunes – privant la foule de ces instantanés magiques partagés en direct – sa présence n’a échappé à personne. Là, dans les loges officielles qui lui étaient destinées, Eto’o rayonnait, tel un monarque discret mais indiscutable.

Il n’a eu besoin ni de discours ni d’apparat : sa seule présence suffisait à donner un cachet unique à l’événement. Car Samuel Eto’o n’est pas un homme ordinaire. Il est de ceux dont la simple apparition modifie l’atmosphère, suscite le respect, éveille la fierté. Président de la FECAFOOT, il incarne à la fois la rigueur, l’élégance et la vision. Il est admiré bien au-delà de nos frontières, mais paradoxalement, trop peu de Camerounais le connaissent réellement. effervescent, exposé dans la sphère publique pour faire plaisir à ses fans, Eto’o préfère aussi l’action à la proclamation, le concret à la mise en scène. Hier dans les gradins, beaucoup ne regardaient pas seulement le défilé militaire ou la parade des délégations : ils cherchaient la star. Celle qui, par ses exploits, a fait briller le vert-rouge-jaune sur les scènes sportives du monde entier.

Eto’o est l’un des hommes les plus adulés du pays, non pas pour ses mots, mais pour ses œuvres. Il est un bâtisseur silencieux, un stratège au service du football national, et surtout un patriote inébranlable. On le dit créatif, visionnaire, capable de transformer les défis en opportunités, de mettre les gens au travail, comme on dit chez nous, « avec la tête, le cœur et l’instinct ». Eto’o sait allier imagination et efficacité. Et même lorsque les moyens se raréfient, il reste debout, fidèle à ses valeurs, prêt à sacrifier son confort personnel pour défendre ce qu’il aime : le Cameroun, l’Afrique, le football. À ceux qui lui reprochent de ne plus briller dans les cabines de première classe, il répond sans un mot, en continuant d’agir. Car pour lui, le patriotisme vaut mieux que les apparences, et la grandeur ne se mesure pas au luxe, mais à l’impact. En ce 20 mai 2025, outre le président Paul Biya, Samuel Eto’o était hier la fierté des regards . Par son silence, sa prestance et sa fidélité, il a rappelé à tous que le véritable leadership ne se proclame pas, il se vit. Et en cela, il reste l’un des plus grands fils du Cameroun. Sois béni, Samuel Eto’o, pour ton œuvre, ta vaillance et ton amour sans faille pour ton pays.