FRANCE :: MADO, TRAITEUR ET DECORATRICE : L’ART DE RECEVOIR ELEVE AU RANG D’EXPERIENCE SENSORIELLE

Il y a deux semaines, j’ai reçu une invitation qui laissait présager un moment de convivialité rare, un instant suspendu entre détente et gastronomie. Le rendez-vous était donné à Amilly, paisible commune située à quelques encablures de Montargis dans le Loiret. C’est là, dans un écrin de verdure soigneusement choisi, que Mado, traiteur et décoratrice de talent, avait décidé de déployer tout son savoir-faire, le temps d’un samedi soir féerique prolongé par un brunch enchanteur ce dimanche 15 juin 2025. Pour parvenir à ce lieu singulier, il faut s’éloigner du tumulte, longer une départementale tranquille, traverser une piste champêtre… avant de plonger dans un havre de paix. Un espace où le calme règne en maître, où le silence est complice d’une atmosphère précieuse.

À l’arrivée, une décoration époustouflante attendait les invités. Tout était en blanc : nappes, serviettes, décors – un choix esthétique fort qui épousait parfaitement le thème de la soirée, entre pureté, sérénité et raffinement. Une vingtaine d’invités venus des quatre coins de France avaient été rigoureusement sélectionnés. Chacun prit place, son nom soigneusement inscrit devant lui, prêt à vivre une expérience gustative pensée dans les moindres détails. Mado, entourée de ses deux fidèles assistants et de son maître d’hôtel, orchestre ce moment avec une précision d’orfèvre. L’entrée ouvrait le bal avec un délicieux saumon Gravlax accompagné de boules de pain maison. S’ensuivaient deux plats au choix : viande ou poisson, accompagnés de légumes de saison et de pommes de terre fondantes. Le repas s’achevait sur une note fruitée, légère et élégante, avec des fruits frais, savamment présentés. Mais Mado ne s’arrête pas à la gastronomie classique.

Pour les amateurs de cuisine exotique, elle proposait un mini-buffet de spécialités africaines : ndolé aux crevettes, Ndomba de porc et poisson braisé, autant de mets qui témoignent d’un métissage culinaire réussi et généreux. Côté cave, les convives ont pu savourer des crus soigneusement sélectionnés chez des vignerons locaux, du champagne pétillant et joyeux, sublimant chaque plat avec justesse. Et pour couronner le tout, à l’aube, un bouillon épicé aux parfums du terroir, relevé par le célèbre poivre de Penja, venait réchauffer les cœurs et les corps, laissant une empreinte mémorable. En reprenant la route vers Paris, une chose est certaine : ce week-end fut une parenthèse enchantée. À travers sa maîtrise, son sens du détail, sa propreté irréprochable et sa passion palpable, Mado a prouvé qu’elle n’est pas un traiteur comme les autres. Elle incarne une vision : celle d’un art de recevoir généreux, sincère et profondément humain. Merci, Mado, pour ce moment d’exception. À bientôt, c’est une promesse. Et une promesse tenue.